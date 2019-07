Alberto Fernández se reunió con la cúpula de la CGT: Respaldaron al candidato

El precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, se reunió hoy con la cúpula de la CGT y recolectó el respaldo de la amplia mayoría de los gremios que integran la central obrera de cara a las elecciones de este año.Según precisó el secretario general de la CGT Héctor Daer en declaraciones a la prensa, los cerca de 20 integrantes del Consejo directivo presentes en la reunión le manifestaron el "absoluto respaldo" a su candidatura."Manifestamos el absoluto respaldo a su candidatura y nos comprometemos a trabajar en su campaña", expresó Daer en declaraciones a la prensa al finalizar el almuerzo que tuvo lugar en la sede de UPCN.Aclaró que sólo cuatro jefes sindicales, que estuvieron ausentes, apoyan a la fórmula de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey: se trata de Argentino Geneiro (gastronómicos), Luis Cejas (viajantes), Juan Martini (Tabaco) y Oscar Rojas (Maestranza).El ex jefe de Gabinete llegó hasta la sede de UPCN, donde se llevó adelante la reunión, acompañado por el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, uno de los operadores más activos en la campaña, y por el ex gobernador de Jujuy Eduardo Fellner.A la salida del almuerzo, Fernández relató que los dirigentes de la CGT "fueron muy explícitos y generosos con el compromiso" a su postulación."Ellos están muy preocupados por la situación, entienden que nosotros podemos ser la opción, han sido muy explícitos y muy generosos con su compromiso con nosotros", resaltó el ex funcionario kirchnerista.Agregó que "el objetivo era hablar con la conducción de la CGT para escuchar y tener un compromiso para adelante".Al ser consultado sobre el contenido de la reunión, dijo que compartieron la "necesidad de poner en marcha una economía que está paralizada", y coincidieron en que la pérdida de empleo es consecuencia directa de esa situación."Hay que volver a poner dinero en el bolsillo de los trabajadores que es lo que les han quitado", subrayó.Para Fernández, el hecho de haber logrado el apoyo de 16 gobernadores y de la amplia mayoría del movimiento obrero organizado son señales de "liderazgo" y de que su campaña marcha "bastante bien"."Lo único que espero es que el gobierno éste no continúe", enfatizó, por su parte, Daer, en momentos en que se espera que la CGT no respalde formalmente a candidato nacional alguno.El secretario general del gremio de Sanidad reveló que durante la charla con Fernández, éste se comprometió a volver a crear un Ministerio de Trabajo, y les aseguró que "no hay necesidad de reforma laboral" ya que lo realmente urgente es "poner en marcha la economía".A su vez, Fernández les habría pedido que los dirigentes sindicales que tengan mayor intervención en la campaña a través de la movilización interna de los delegados en función de la candidatura del Frente de Todos.