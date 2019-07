"El ataque a Hein es un hecho de violencia política", dijo el ministro Frigerio

Macri visitará a Hein

Policiales Hay un detenido por el incendio en el domicilio del intendente de Basavilbaso

Policiales Sofocaron incendio en la casa del precandidato a diputado nacional Gustavo Hein

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, repudió hoy el incendio que sufrió el lunes en su vivienda el intendente de Basavilbaso y precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio en la provincia de Entre Ríos, Gustavo Hein, por parte de un militante de la oposición."El ataque es un hecho de violencia política que creíamos que formaba parte del pasado y que había sido desterrado para siempre", sostuvo, en declaraciones a radio La Red.Frigerio adelantó que mañana, junto al presidente Mauricio Macri, visitará a Hein para brindarle su solidaridad. Además, se mostró sorprendido por la poca repercusión que tuvo el caso entre dirigentes del resto de los espacios políticos: "Este hecho merece el repudio de todo el arco político, no hay que naturalizarlo. Espero que esos repudios lleguen, porque necesitamos claramente dar un mensaje a la sociedad de que ningún espacio político ni dirigente de la Argentina avala estas metodologías".Por otra parte, el ministro señaló que las próximas elecciones nacionales "son las más importantes desde la vuelta a la democracia" y precisó que "hay una bifurcación de caminos"."Uno es el camino que representa Juntos por el Cambio, que es el de la libertad individual, el de la democracia, el de la República, el del federalismo en serio y que le da autonomía en serio a las provincias y no las vive condicionando políticamente. Es el camino de la integración inteligente con el mundo, el de la independencia energética, el de la revolución de la obra pública, de los trenes, de los aviones", afirmó.A la vez, indicó que, "del otro lado, hay un espacio político que ha puesto en duda las libertades individuales, que se ha parecido más a una autocracia que a una democracia, que claramente no entendió la independencia de poderes en una República, que se aisló del mundo, que nos dejó prácticamente sin energía y que hizo de la obra pública una asociación directa con la corrupción y no con la solución de problemas de la gente".