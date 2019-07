Lanzaron una campaña para la prevención de estafas telefónicas

Cómo operan los estafadores

"Las modalidades delictivas van cambiando y esta es una que ha ocasionado muchos perjuicios a personas que no están familiarizadas con las tecnologías, o fuera de alerta frente a alguien que les hace un relato que es creíble, a veces, invocando un familiar o profesionales que los asistirán en determinado trámite y así obtienen que las personas dispongan fondos de su patrimonio en favor de los estafadores", explicó ala ministra de Gobierno, Rosario Romero.Fue este martes durante el lanzamiento de una campaña gráfica y audiovisual para la prevención de estafas telefónicas, en Casa de Gobierno."Como Estado tenemos que responder alertando a la población para ayudar entre todos a fortalecer los lazos de prevención, que la gente converse con los adultos mayores y los que tienen menos acceso a tecnologías para prepararlos ante este tipo de conductas delictivas", argumentó.En la oportunidad, Romero reveló que. Comunicó, además, que"Esto es lo que pedimos a la gente,, insistió la funcionaria provincial.La ministra de Gobierno hizo especial hincapié respecto a que, "quien atienda el teléfono fijo, no proporcione datos personales porque ha pasado que llaman al fijo y como no encuentran a la persona la buscan, piden el celular de esa persona".subrayó, al tiempo que recomendó:Por su parte, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, explicó cómo operan los delincuentes bajo la modalidad de estafas telefónicas.y arman un circo muy importante, alguien que llora y pide ser liberado; generalmente, estos llamados se dan en las horas sensibles, a la madrugada", reveló.Respecto de los embaucadores que estafan a jubilados, el comisario detalló:a través de los que llaman a teléfonos fijos y durante el día; dicen que es un familiar y si tiene un ahorro, se aprovechan de esoy que alguien el banco ira a retirarlos.. Retiran el dinero con la promesa de volver, pero por supuesto que no regresan".De acuerdo a lo que informó, a través del personal de Delitos Económicos se hace el rastreo de teléfonos, a través del cual se han desbaratado varias bandas que operan desde otras provincias. "Hacen el llamado y la gente de acá va y retira el dinero", indicó."Hemos secuestrado y puesto a disposición de la Justicia, y se han constatadocon inversiones muy importantes de parte de estas bandas", señaló Maslein.Por su parte, el titular de la División Delitos Económicos de la policía de la provincia, Javier González, resaltó que"Quien interviene en el engaño, porque le dicen `habla tu sobrina´ y ahí ya generan la confianza que comienza a vulnerarse con el engaño", detalló el comisario. "Una vez que se familiarizó con la víctima, y que confía que la persona sería su sobrina o un familiar, ahí empieza el trabajo del estafador:"."Además, en los llamados telefónicos tratan de que no corten parra que no lleguen a corroborar la llamada", precisó González, al tiempo que recomendó:"La confianza hace que nos juegue una mala pasada en ese sentido y hay que estar muy alertas y atentos", remarcó.