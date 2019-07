Reforma laboral: Para Sica, hay que avanzar en los costos "extrasalariales"

Costos "extrasalariales"

La cuestión política

El ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, sostuvo en Córdoba que se deberá avanzar en una reforma laboral que abarque la productividad y los costos "extrasalariales".Sica fue el plato fuerte del encuentro organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde fue recibido por el vicepresidente de la entidad, Lucas Olmedo.El funcionario sostuvo que son necesarios los cambios laborales para combatir el empleo no registrado y para abarcar las nuevas demandas que surgen en la economía del conocimiento.El ministro indicó que hay cuatro millones de personas con trabajos informales, "producto de la herencia del pasado". En tal sentido, insistió en que hay que avanzar en reformas y "discutir con todos" en un debate "que no tiene que darse con ideología"."Si no modernizamos el marco laboral, el empleo informal se irá agravando", advirtió.Cuando se abrió el turno de las preguntas, moderadas por el periodista de La Voz Walter Giannoni, Sica amplió su postura y destacó que hay que avanzar sobre los costos extrasalariales, ítem en el que señaló que están los pagos que hacen las empresas a sindicatos. "Queremos que el trabajador gane bien", aclaró. Otro punto que remarcó el ministro fue la productividad.En ese marco, recordó las acciones con las aseguradoras de riesgo del trabajo (ART), aunque reconoció que no se lograron mejoras en cuanto al blanqueo. No obstante, remarcó que si Macri es reelegido, irán por más reformas. Y señaló que se debe crear la figura del "trabajador autónomo dependiente" en el mercado tecnológico.Sobre los costos, dijo que el Gobierno redujo la presión fiscal, aunque se notará más en 2020, y que se bajarán los gastos logísticos. "Tengan confianza en que vamos a ganar las elecciones; si no, vuelven los otros, que protegen a los Moyano", indicó en referencia a la familia que maneja el gremio de Camioneros.Agregó que la profundidad del ajuste fiscal es "inédita" en un gobierno democrático y valoró que la gestión del presidente Mauricio Macri será la primera no peronista en terminar su mandato.