UTA amenaza con nuevo paro de colectivos de 48 horas para esta semana

Esperan acordar

El viernes pasado, 12 de julio, se llevó a cabo en todo el país, a excepción de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, un paro por 24 horas de transporte urbano de pasajeros. Este jueves y viernes podría repetirse la escena si no hay acuerdo entre las partes en la audiencia que se realizará a mediados de esta semana.Así lo anunció la Unión Tranviarios Automotor, al sostener que "resulta indispensable arribar a un acuerdo salarial definitivo, que permita recomponer el poder adquisitivo de los salarios, que ya se ha desvalorizado por el efecto de la inflación, y asimismo acordar un aumento salarial que alcance a la proyección inflacionaria en lo futuro". El sindicato informó que el acuerdo salarial 2018 está vencido desde marzo."Ratificamos el plan de lucha, declarando realizar asambleas al solo efecto informativo a partir del martes 16 de julio. De no hallar favorable acogida a nuestro reclamo en la audiencia prevista para el día miércoles, decretamos un paro total de actividades por 48 horas para los días jueves 18 y viernes 19 del corriente mes, medidas que se irán incrementando progresivamente de no acordarse la pauta salarial", afirmó el secretario del Interior de UTA, Jorge Kiener.Agregó: "Por ello, y a fin de lograr una inmediata resolución al problema, e intentando resentir el servicio en la menor medida posible con nuestro reclamo, exhortamos a las distintas dependencias del Estado, tanto nacionales como provinciales y/o municipales, a encontrar una pronta salida al conflicto".La UTA seccional Jujuy informó que continuará el paro de transporte público, que lleva cinco días consecutivos en la provincia, al no llegar a un acuerdo con los empresarios del sector y el autoridades jujeñas para solucionar el pago de salarios adeudados y el sueldo anual complementario.La secretaria de UTA en Córdoba, Carla Esteban, le dijo a Cadena 3: "La Municipalidad hizo todo lo posible para tratar de destrabar el conflicto. Entendemos que hay una parte más importante, que es la Provincia. No hemos llegado a un buen acuerdo y no hay forma de destrabarlo, por lo que vamos a juntarnos con nuestros compañeros para ver las medidas que vamos a tomar desde este martes".