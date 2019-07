Kicillof le contestó a Pichetto: "no soy marxista, soy peronista y keynesiano"

"Yo soy el candidato del peronismo, del Frente de Todos. Llámenlo como quieran. Soy peronista, queremos apuntar a la producción, al trabajo", aclaró.



El ex ministro de Economía se despegó de la tradición marxista, al sostener que su pensamiento no parte de "una cuestión unilateralmente clasista".



"Me considero en lo económico más keynesiano, y sobre todo desde una economía pública y peronista, porque (el peronismo) es la síntesis de lo que el país ha representado poner un modelo industrial por encima de un modelo simplemente primarizador y financiero", indicó.



Dijo que, en todo caso, es el Gobierno el que se aparta del capitalismo cuando "rompen las pymes".



"Eso no es ni siquiera capitalismo. Es capitalismo financiero. Nosotros apostamos a la producción, al trabajo, a la salud y a la educación pública", expresó.



En otro orden, señaló que de cara al 11 de agosto hay encuestas que lo dan por encima de la gobernadora María Eugenia Vidal, otras que dan empate y otras que lo ubican por debajo de la postulante del oficialismo.



De todos modos, aclaró que no se aferra a las encuestas a la hora de llevar adelante la campaña, y que es el Gobierno el que utiliza ese tipo de instrumentos como "elementos de manipulación" de la opinión pública.



"Hay una intención de plantear como una realidad algo que funciona como un sondeo, para instalar ideas", lamentó.



"Hay un despliegue para la manipulación, para la ingeniería social, para la creación de odio, de impresiones sobre un supuesto veranito", sostuvo Kicillof, que no cree en las versiones sobre un supuesto repunte de la actividad económica.



Cuestionó a Vidal por decir que no se están perdiendo fuentes de trabajo en la provincia de Buenos Aires. "El desempleo juvenil en los grandes centros urbanos es altísimo, no veo ningún veranito sino una caída de consumo peor que la que existe a nivel nacional", planteó el dirigente kirchnerista.



"Que Vidal se baje del helicóptero y vea con sus propios ojos como están echando gente en la provincia", agregó.



NA.