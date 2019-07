A continuación, la entrevista completa

Video: De Angeli y Lena presentaron las propuestas para el Congreso de la Nación

Alfredo De Angeli y Gabriela Lena, candidatos a senador y diputada por el Frente Juntos por el Cambio, presentaron sus propuestas para el Congreso de la Nación enel programa que se emite por"Hay mucha gente que está confiando en el gran cambio, mas allá de la cantidad de problemas por resolver", destacó el senador nacional y aspirante a renovar su banca por cuatro años más.Consultado a De Angeli sobre las exigencias de los entrerrianos, éste reconoció las coincidencias en "la situación económica, que les cuesta llegar a fin de mes", pero según explicó: "el presidente a eso lo sabe".Y continuó: "También otros que nos dicen que no aflojemos porque no quieren volver para atrás, queremos un gobierno que sea respetuoso de las instituciones, que dejemos de pelearnos entre los argentinos y encontremos el país que necesitamos"."Por eso estamos en esta contienda electoral: qué queremos, o volver al pasado o un país donde nos respetemos los argentinos", remarcó De Angeli.Lena, por su parte, destacó "la cercanía a los vecinos, algo que siempre ha caracterizado a nuestro gobierno, no solo nacional sino también en los municipios en los que gobierna Cambiemos".La diputada provincial y aspirante al Congreso bregó por "reafirmar valores que habíamos perdido"."Desde Entre Ríos, la cuna del federalismo, una de las cosas que debemos rescatar de Cambiemos es este sentido de gobierno federal que ha tenido Mauricio Macri al devolver esa coparticipación que se le habían quitado a las provincias, y que los gobernadores tampoco habían reclamado, incluso el nuestro", apuntó."El federalismo nos da autonomía para no depender de la billetera del gobierno de turno y nos da la posibilidad de poder hacer nuestras propias políticas y tener mayor dignidad", argumentó Lena.