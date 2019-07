Coninagro admite que "el 50% del empleo en el campo está en negro"

El presidente de Coninagro, Carlos Iannizotto, aseguró hoy que el país debe avanzar con una reforma de las leyes laborales y señaló que el sector agropecuario tiene "prácticamente el 50% de los trabajadores no registrados".El dirigente agropecuario señaló que la reforma laboral es uno de los pedidos que el sector privado viene formulándole a la administración de Mauricio Macri desde que asumió en diciembre de 2015.Incluso señaló que Coninagro habría acordado a principios de 2016 con el entonces ministro de Trabajo, Jorge Triaca, avanzar con la modificación de los convenios colectivos de trabajo porque aún no estaban dadas las condiciones políticas en el Congreso para cambiar todas las leyes laborales.Iannizotto señaló, en declaraciones a la radio Futurock, que la entidad que conduce hizo pedidos pero también presentó propuestas concretas como la ley de economías regionales y el índice de competitividad.Con el índice de competitividad, dijo Iannizotto, la entidad le mostró a la dirigencia política tanto del oficialismo como de la oposición lo que "está fallando" en cuanto a costos logísticos, de infraestructura y laborales.El dirigente consideró no obstante que este año será muy difícil poder avanzar con la reforma laboral debido a que se está en plena coyuntura electoral.Y pidió que los presidenciables definan en sus plataformas de campaña electoral "cómo van a encarar estos temas necesarios para que la competitividad en la Argentina sea una realidad y frenar la marginalidad que va en aumento".Según el empresario agropecuario, esa "marginalidad" responde a la informalidad de la economía por "la alta incidencia tributaria, los costos laborales y el nulo crédito financiero" que afecta actualmente a los sectores productivos.Al ser consultado específicamente sobre si hay que modificar las leyes laborales, Iannizotto contestó: "Totalmente, porque tenemos un costo que es de tal magnitud que en vez de promover la toma de trabajo, expulsa trabajadores. Y tenemos prácticamente un 50% de empleo en negro en todo el campo argentino".El dirigente dijo que si a eso se le suma que la innovación y la tecnología son también un factor de reemplazo laboral, "las paritarias tienen que incorporar estos aspectos fundamentales porque el problema del empleo es central en el circuito económico".Dijo también que "el empleo hace al funcionamiento de la economía, porque si no hay empleos no hay consumo y así la economía se frena, que es lo que está pasando en el mercado argentino que es totalmente recesivo ya desde hace muchos meses".