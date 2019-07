Frente de Todos abrirá nueva promotora este miércoles en Concepción del Uruguay

Desde el comando de campaña del Frente de Todos -integrado por diversas agrupaciones políticas, sindicatos y organizaciones sociales, que funciona en el PJ uruguayense-, comunicaron que se propuso la apertura de cuatro promotoras en diferentes puntos de la ciudad de Concepción del Uruguay. La primera se abrió el viernes en Bv. Yrigoyen 1606, con la presencia de los candidatos a legisladores nacionales Blanca Osuna y Marcelo Casaretto. La segunda será el próximo miércoles 17 de julio a las 19:30, en calle 9 de Julio 1400."La iniciativa va en relación al criterio de unidad que prevaleció en la campaña local una vez superada la instancia interna justicialista, ya que cada promotora corresponde a los diferentes espacios políticos que disputaron dicha instancia partidaria y que hoy forman parte de mencionado Frente que, incluso, se ve ampliado con muchas otras agrupaciones y movimientos locales", informaron desde la agrupación.Sergio Bertelotti, como anfitrión del encuentro, fue el encargado de dar la bienvenida: "Queremos agradecer a todos los que acompañan, alientan y participan, porque solamente una construcción colectiva, plural, abierta, generosa y participativa nos va a permitir lograr un triunfo en estas elecciones. Este es un espacio para TODOS, y todos serán importantes para lograr el triunfo que nos lleve a recuperar el Gobierno Nacional, que no es otra cosa que recuperar la esperanza, recuperar una oportunidad de futuro, recuperar las políticas de inclusión, solidaridad, soberanía, independencia económica y justicia social".Posteriormente fue el turno del Intendente electo, Martín Oliva quien, en igual sentido, destacó la continuidad de unidad, responsabilidad, compromiso y diálogo: "Como dijimos en la campaña local y provincial, juntos estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. No se puede de otra forma. Ésta es la única manera de transformar el presente que atravesamos todos los argentinos, a partir de la unión. Unidos vamos a triunfar como triunfamos en la ciudad. Unidos vamos a triunfar en la nación como lo hicimos en la provincia de la mano de nuestro gobernador Gustavo Bordet".Asimismo celebró el encuentro de la militancia: "Nada grande se puede hacer sin alegría, decía Jauretche. Por eso, aunque nos quieran deprimidos, debemos redoblar los esfuerzos para devolver la esperanza y alegría a nuestra gente. Pongámonos a la par, con absoluto compromiso, generosidad, empatía y solidaridad para obtener el triunfo que nuestra ciudad, provincia y país necesitan".Oliva cuestionó la situación económica que ha dejado a muchas familias en una situación de extrema vulnerabilidad: "No podemos permitir que las políticas de exclusión continúen cuatro años más. Con todo el esfuerzo que la provincia y el municipio realizan, es muy difícil asistir a quienes perdieron su trabajo, a quienes pasan hambre, a quienes les quitaron los remedios, a quienes la inflación los deja cada vez más complicados en la economía de todos los días. No pueden seguir gobernando de esta manera".Finalmente destacó que "en estas elecciones habrá dos modelos de país en juego: un modelo neoliberal que excluye y que nos pone de rodillas, y un modelo de inclusión, educación, investigación, salud, becas, que nos devolvió derechos y que quiere ponernos de pie. Esa es la esperanza que le tenemos que transmitir a cada uno de nuestros convecinos".