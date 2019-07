Casaretto y Osuna prometen "representar la gestión de Bordet" en el Congreso

Los precandidatos a diputados nacionales encabezaron la inauguración de un local para promocionar la fórmula Fernández - Fernández en Concepción del Uruguay. Estuvieron presentes el intendente electo, Martín Oliva; el diputado provincial Marcelo Bisogni; y el excandidato a intendente, Sergio Bertelotti, entre militantes y referentes del peronismo local."Nosotros vamos a representar la gestión de Gustavo Bordet, que gobernó durante cuatro años, se puso a consideración de la gente y aumentó su apoyo en las urnas de la elección de 2015 a la de 2019. Los ciudadanos, luego de ver una manera de gobernar, dieron un apoyo importante al espacio. En el caso de (Mauricio) Macri, los argentinos no van a escuchar mucho lo que dice y, en cambio, van a evaluar lo que hizo entre 2015 y 2019", expresó Casaretto.El actual titular del IAPV describió que hace cuatro años "el país vive un modelo que perjudicó claramente a la economía de los argentinos: creció la desocupación, aumentó la pobreza, cayó la actividad industrial, se derrumbó la construcción, la inflación es muy grande y todos los demás indicadores son muy negativos"."Durante los últimos doce meses, los salarios aumentaron 20 puntos menos que la inflación. El oficialismo apunta a un modelo de concentración económica y de especulación financiera, con algunos ganadores y la mayoría perjudicados", continuó y bregó por un giro "en dirección a un modelo productivo, que aliente el funcionamiento de las empresas y así generar más puestos de trabajo, mediante la recuperación del mercado interno".Por último, el candidato a diputado valoró que "la diversidad" que se expresó en la unidad del peronismo en las últimas elecciones. "Eso permitió que todos y cada uno de ustedes sean los artífices del triunfo electoral que tuvo el peronismo en toda la provincia de Entre Ríos", dijo, en referencia al 58% de los votos alcanzados por el gobernador."Tengan en claro que vamos llevar al Congreso la voz del gobernador, nuestro gobierno provincial que encabeza Bordet y de todos los entrerrianos. E integramos un proyecto nacional que encabezan Alberto y Cristina Fernández", agregó luego.Por su parte, Osuna aseguró: "Vamos a ser los legisladores entrerrianos una polea de transmisión virtuosa entre las necesidades de nuestros intendentes y del equipo del gobierno provincial que encabeza Gustavo Bordet".En esa línea, se refirió a la crisis que atraviesa el país y sostuvo que "las cosas así no van más" y que "hay un ingrediente crucial en el programa que nos va a llevar a ser gobierno a partir del 10 de diciembre y es que nuestro pueblo está harto, porque no quiere más este modelo"."No queremos más la pobreza de nuestro pueblo, no queremos más que se posterguen derechos, que nuestros viejos no tengan remedios, que los pibes queden sin vacunas, que se haga oídos sordos a leyes que con orgullo se aprobaron, como las de educación, de comunicación, leyes que hicieron y pusieron al pueblo de pie como la ley de matrimonio igualitario, que hablan de la política", expresó Osuna, y enfatizó: "Por eso estamos convocados esta noche, porque tenemos confianza que la política es la herramienta que tiene que servirnos ahora para dejar atrás el sufrimiento y el dolor".En ese sentido, reveló que siente "un gran orgullo personal", y adelantó que "de ningún modo el gobierno de Alberto y Cristina nos propondrá leyes de más endeudamiento o leyes de quita de salarios o de achique de los recursos para los jubilados, o para educación, o para salud"."Ahí vamos a estar nosotros respaldando en un diálogo fructífero, rico entre el Ejecutivo que va a tener la osadía y la seguridad de que el respaldo del pueblo, en la misma medida que reciente las urnas, va a ser fuerte el próximo gobierno", afirmó.Por otra parte, Osuna se refirió a su paso por la intendencia de Paraná y en referencia a la gestión que hará el intendente electo Martín Oliva subrayó "la importancia que tiene que haya una sintonía entre el gobierno nacional, el provincial y el municipio"."Además de los recursos están los fundamentos políticos que ponen a una ciudad definitivamente en una batalla contra la pobreza, por el trabajo, por la salud, por la educación. Son recursos, pero además es un modelo y una visión de país, por esa nosotros vamos a pelear y buscar el voto", remarcó.Por último, la candidata del Frente de Todos destacó que "las mujeres supimos demostrar nuestro nivel de movilización de trabajo, poniéndole el hombro, el dolor de nuestras familias, la angustia de saber cómo hacer para llenar la olla cuando no está y acompañara a nuestros hijos que merecen educarse mejor", y concluyó: "las mujeres estamos par y par para gobernar, no somos un adorno, somos militantes de la vida, del peronismo".