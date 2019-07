Macri se mostró con Vidal: "Esta revolución no puede parar, recién comenzamos"

"Esta revolución no puede parar, recién comenzamos. Todos sabemos que hay muchísimo más por mejorar", sostuvo el mandatario.

Los referentes del PRO encabezaron la inauguración del Taller Ferroviario Tolosa en el partido bonaerense de La Plata, que había cerrado en 2001.



"Cuando pensaban que lo único que cabía era la resignación, de golpe cambió. Es increíble que durante 40 años el Estado no haya invertido en seguridad en el tren Roca. Para las personas que usan todos los días el tren, son 20 mil viajes, 20 mil viajes en que los pasajeros estuvieron abandonados a su suerte. Y hay gente que no tuvo esa suerte", remarcó el jefe de Estado.



Y añadió: "Estamos haciendo algo que nunca se había hecho, porque decidimos hace tres años y medio dejar de quejarnos, dejar de buscar responsables en alguna otra parte del planeta Tierra y asumir que los que estamos acá somos los únicos responsables de nuestro futuro. El futuro pasa desde la verdad, el hacer en equipo, en dialogar, en confiar en que el otro te puede aportar algo. Todos dependemos de todos".



Al hablar de esa cantidad de décadas sin inversiones en infraestructura ferroviaria, el Presidente aprovechó para ironizar sobre las declaraciones de la líder de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, sobre Vidal, a quien había tildado de "hada virginal".



"Ahora que está de moda las cosas que comentan otras personas sobre tu estado, en esa época seguro eras virginal a los cinco años", bromeó Macri, ante la risa cómplice de la gobernadora.



Asimismo, destacó los servicios de carga del ferrocarril y su impacto en las economías regionales: "Eso es trabajo. Si esa persona no tiene ese ferrocarril, se queda sin trabajo".



Por su parte, la mandataria provincial destacó que "es el tercer taller ferroviario que se abre" en territorio bonaerense y recordó que el de Tolosa "se cerró en el 2001 y ahora va a tener más de 100 personas trabajando".



"Estas son las cosas por las que vale la pena todo el esfuerzo que los bonaerenses y los argentinos venimos haciendo en estos años. Cuando decimos ´se puede´ hablamos de un Estado presente, pero de verdad. Si hay algo que tenemos en nuestro corazón, es los trenes: hacen a nuestra historia, en nuestra identidad. Haber visto cómo los trenes se pusieron de pie nos alienta y nos muestra que la Provincia y la Argentina también se pueden poner de pie", afirmó.



En ese sentido, la gobernadora subrayó que "son obras que empiezan y terminan no es un slogan, es una realidad, algo que los vecinos ven todos los días".



"Antes los problemas se negaban, pero hace cuatro años tomamos otro camino. Acá no hay relato: todo esto es de verdad. Estamos haciendo lo que se ve y lo que no se ve para garantizar un transporte público de calidad y que nadie tenga nunca más miedo de subirse a un tren. Todavía falta para tener la Provincia que nos merecemos, pero en estos casi 4 años avanzamos mucho. Ahora nos toca decidir si volvemos atrás o si reafirmamos la decisión que tomamos en 2015 y seguimos apostando al futuro", concluyó Vidal.



