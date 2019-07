Larrarte cuestionó spot publicitario de Cambiemos sobre obras viales realizadas

"Eso también es real", dijo el intendente electo en referencia a lo que el jefe de Estado nacional dice en el spot ("Este pavimento no es relato, es real"). En el tramo 4, que pasa por San Salvador y llega hasta el empalme con la Autovía 14, "no hacen un abandono total por el efecto político que provocaría antes de las elecciones, pero tienen la dotación de personal y un equipamiento mínimo", señaló Larrarte. Agregó que solo se está trabajando en el puente sobre el arroyo Grande, porque "el obrador se retiró y quedó un montón de gente afuera".



El legislador afirmó que "desde hace tiempo he manifestado que ellos hacen su campaña política siempre engañando al elector. Este tipo de spots pienso que son más de lo mismo. Tratan de engañar a la gente sobre realidades que no ven ni viven. El que vive en la zona sabe que no es así. Te muestran una imagen del sur y dicen que hicieron algo. Pero vos no vivís en el sur, y no tenés forma de comprobarlo. Ahora, si tenés un vecino o conocido en el sur lo llamas y te dice que probablemente no es como te la están vendiendo", remarcó. La obra La ruta nacional 18 cruza la provincia de Oeste a Este y su recorrido es de 227 kilómetros. Comienza en San Benito, al Este de Paraná, y termina en Concordia. A fines de junio de 2008, la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner suscribió el Acta de Reparación Histórica en Infraestructura para Entre Ríos, que contemplaba la transformación de la ruta en autovía.



La licitación se anunció dos años más tarde, en 2010, en Concordia. En ese marco se informó que la obra demandaría 1.750 millones de pesos y sería ejecutada con fondos federales a través de la de la Dirección Nacional de Vialidad en un plazo de tres años. El tramo de San Salvador "El tramo que pasa por San Salvador se pensó para que el tránsito deje de circular por el interior de la ciudad, realizando un desvío a unos 2,5 km al oeste de la traza actual. Para conectar el centro de la ciudad con la autovía se utiliza la avenida Malarín, una arteria que corre de este a oeste. El municipio se encarga del pavimento hasta 1.000 metros antes de una rotonda, lugar por donde pasará la autovía nueva. "Esos 1.000 metros tenían que pavimentar desde la rotonda para hacer un nuevo acceso a la ciudad y conectar con la avenida. Pero la empresa interrumpió el trabajo. Pavimentaron una sola mano y abandonaron todo ahí. Tiene una sola capa de asfalto que se va a empezar a romper obviamente", acotó Larrarte.



Por otra parte, remarcó que la municipalidad, con la colaboración de la provincia, está pavimentando avenida Malarín en su totalidad, "porque es una obra accesoria para transformarla en eje de la ciudad". Asimismo, aseguró que se realizó una obra complementaria denominada travesía urbana dentro de la ciudad, en zonas de tránsito pesado (con la pavimentación de los boulevares Concordia y Villaguay entre los Km 203 y 209). Como la obra estaba pensada para que funcione en forma complementaria a la autovía 18, provoca muchos inconvenientes dado que los camiones bajan desde las colectoras y rompen el pavimento. "Estamos llenos de inconvenientes por la falta de funcionamiento", subrayó el intendente electo de San Salvador. Solicitudes no escuchadas Larrarte informó que "en el período 2011-2015 avanzó aproximadamente un 45 por ciento en su ejecución. A partir de ahí, con el cambio de gobierno y más allá de las cosas que se dijeron en el marco de la campaña electoral, comenzamos a notar algunas situaciones que nos alertaban de que nada bueno iba a pasar con esta obra".



El senador recordó que se han "presentado alrededor de cuatro o cinco proyectos desde 2016 a la fecha y actualmente nos encontramos trabajando en otro más. El primero estuvo relacionado con la ejecución de la obra. Solicitamos a Vialidad Nacional que se ejecuten obras relacionadas con la seguridad vial, como la demarcación central y lateral de la ruta y otras señalizaciones de advertencias para una zona de obras, especialmente para aquellos conductores que no la recorren habitualmente".



"En octubre 2017 presentamos otro proyecto, luego que el Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, en una sesión informativa de la Cámara de Diputados, dijera que ésta no era una obra prioritaria y que la finalización de la Autovía no era una prioridad para el Gobierno Nacional", destacó el legislador. Posteriormente a esto, Javier Iguacel -que en ese entonces estaba al frente de Vialidad Nacional- también hizo referencia a que los tramos 2 y 3 no se iban a concretar, o no serían autovía sino un tramo denominado ruta segura y que consistía en un simple ensanchamiento de una de las cintas asfálticas. "Ante eso, pedimos que se revea esa decisión y argumentamos que los tramos 2 y 3 son unos de los más transitados", expresó Larrarte.



"Finalmente, vimos que había recortes por todas partes como consecuencia del ajuste fiscal que viene realizando el Gobierno Nacional para lograr un equilibrio en las cuentas públicas", manifestó, y agregó que el ajuste no solo alcanza a las obras viales y que se viene realizando desde hace tiempo. En ese sentido, mencionó como ejemplos los recortes en programas de salud que alcanzaban a ñiños y niñas recién nacidos o enfermos de cáncer; la prometida construcción de jardines maternales; el desfinanciamiento de Conectar Igualdad o el Progresar, que beneficiaban a los jóvenes; e instituciones del Estado como Conicet o Senasa.