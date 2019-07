Cavallo: "El Gobierno no debería dejar apreciar tanto el peso"

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, dijo que "el Gobierno no debería dejar apreciar tanto el peso" y sugirió fijar las bandas de flotación del dólar "entre los 43 y los 45 pesos".



"El Gobierno no debería dejar apreciar tanto el peso, debería fijar las bandas de flotación del dólar entre los 43 y los 45 pesos y si baja de 43 el Banco Central debe salir a comprar" la moneda estadounidense, explicó.



En diálogo con radio Mitre, el economista vaticinó que "la gran solución vendrá con el nuevo gobierno, que creo que volverá a ser Macri porque la gente le dará la posibilidad de un segundo mandato".



"Allí tendrá que presentar un plan completo que no solo apunte a la estabilidad monetaria y de los precios, debe generar un clima de crecimiento, con énfasis en las exportaciones", agregó.



En su opinión, una de las medidas importantes para impulsar la economía pasar por "eliminar todos los impuestos y regulaciones que traban la actividad exportadora".



A menos de un mes para las PASO, el dólar profundizó este viernes su tendencia a la baja hasta tocar su menor valor en 90 días, y terminó la semana por debajo de la cota de los $43, según el promedio de Ámbito en bancos y agencias de la city porteña.



Ámbito.com.