Contrataciones ficticias: El abogado Pagliotto alertó sobre una "falsa justicia"

Tipos de contratos

El sistema de contratos ficticios

Tres argumentos falaces

El techo de la causa

El abogado, Rubén Pagliotto, se refirió en declaraciones a Elonce TV a la causa judicial por las contrataciones ficticias en la Legislatura entrerriana, la cual ha tenido idas y vueltas en los últimos meses. El letrado estuvo en el programay puso en el eje de los cuestionamientos a la Justicia por los movimientos de la causa llamada de los "contratos simulados". Principalmente, se centró en la actuación del procurador general, Jorge García.El abogado publicó en los últimos días, una columna de opinión bajo el título "La Fake Justice (falsa justicia) local: la otra cara de la gran estafa". En la misma, se refiere al "pretendido y muy sugestivo desdoblamiento" de la causa de los contratos ficticios. En una charla con el programase explayó sobre sus consideraciones.La causa investiga el "sistema de exacción ilegal de fondos provinciales a través de contratos simulados, es decir, de contratos que solamente, tendrían la apariencia de contratos, pero que en el fondo, no eran tales, ya que habría una suerte de prestanombres en cada contrato de obra con aparente relación con la Cámara de Diputados o la de Senadores de Entre Ríos", afirmó el letrado a Elonce y aclaró que "hay tres tipos de contrataciones que se pueden hacer: entre una persona y un senador o un diputado; un ciudadano entre un bloque de diputados o senadores de tal partido; o entre una persona y la cámara o cuerpo de Diputados o de Senadores. Lo que en general tenían todos estos contratos apócrifos que se investigan, era que esta simulación de contrato era con la cámara de senadores o de diputados", afirmó.El abogado explicó cómo era el mecanismo para realizar el contrato ficticio con la cámara de diputados o de senadores de la provincia de Entre Ríos. Se refirió a que las personas recibían una pequeña suma del valor del contrato y que además, se les pagaba el monotributo para que pudieran inscribirse como asesores de las cámaras para poder cobrar la suma del mismo, que en definitiva no obtenían, ya que el supuesto "prestanombre" cedía la tarjeta de cobro a las personas involucradas en la causa que se descubrió al detener a una personas con gran cantidad de tarjetas de cobro y que realizaba reiteradas extracciones en cajeros."Se dice que con esta modalidad, se habría sustraído en un lapso de 10 años, una suma aproximada a los 2 mil millones de pesos", recordó Pagliotto en diálogo conEl abogado disiente con el tiempo que se investiga y sostiene que "el método se fue perfeccionando y llegamos a esta forma, un tanto más sofisticada, de sacarle fondos públicos al Estado provincial a través de la Legislatura", afirmó Pagliotto y agregó que "un fiscal serio no se puede quedar con el argumento de que no existe documentación, porque es muy difícil que falte documentación de cuatro años", remarcó a Elonce TV."La enorme e irreconciliable diferencia con el procurador Jorge García, en su carácter de jefe de los fiscales y por lo tanto, es el representante de la política criminal y es el responsable de darle una impronta en un sentido o en otro a esta investigación", afirmó Pagliotto a Elonce y agregó que "García utiliza tres argumentos que son falaces", dijo.Al respecto, desarrolló: García "dice que `se ha llegado a los máximo niveles de representación o de responsabilidades administrativas´. Esto nos hace suponer que esta causa va a tener un corte o un techo y que no va a llegar a ningún legislador", dijo con sorpresa y agregó "pareciera que hay una suerte de interna en la organización delictiva. Me parece que los de más abajo, le están diciendo a los políticos y a los responsables del servicio de Justicia: `señores, nosotros somos el eslabón de más abajo, miren para arriba", dijo a Elonce.Es ante estos dichos que el abogado considera que "hasta el momento quienes aparecen como máximos responsables de esta suerte de asociación ilícita parlamentaria son algunos niveles administrativos de relevancia, pero ningún legislador, nadie con responsabilidad política relevante"."Es increíble que ningún presidente en su turno y en su gestión durante cuatro años, de la Cámara de diputados, o haya sido Vicegobernador durante cuatro años, y no se haya percatado que le estaba tocando dirigir una Legislatura de lujo. Porque una Legislatura con 600 asesores, tendría que haber sido la mejor legislatura del planeta para una provincia de poco más de un millón de habitantes. Es decir, había alrededor de diez asesores por legislador", afirmó Pagliotto para describir que "esto quiere decir que ningún legislador podía ignorar que existía el sistema de contratos ficticios. Es decir, por acción o por omisión son responsables", remarcóAMPLIAREMOS