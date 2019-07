Frigerio: "Juntos por el Cambio va a arrasar en Entre Ríos"

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

"Los argentinos realmente nos estamos jugando el futuro de nuestro país. Con lo cual creo que esta elección va a ser más parecida a la de 2017, donde Cambiemos arrasó en Entre Ríos y en prácticamente todos los rincones de la Argentina", señaló Frigerio en diálogo con una radio de Gualeguaychú.



En ese sentido, afirmó que "los argentinos no quieren volver atrás a pesar de las dificultades que muchos atraviesan" y recalcó que "nos jugamos si volvemos a la autocracia, a la falta de libertad, a la mentira, al aislamiento del resto del mundo, o si seguimos firmes por un camino difícil, pero que claramente nos acerca a lo que queremos ser la gran mayoría de los argentinos".



Además, Frigerio sostuvo que "lo que va a primar en la campaña es la pelea por el federalismo, por la democracia, por la república, por la lucha contra la corrupción y contra las mafias y por la posibilidad de vivir en un país integrado al resto de las naciones", al tiempo que agregó que "el rumbo se va a sostener porque los argentinos no quieren volver atrás".



"Lo que está en juego es muy importante, es trascendente para nosotros y, sobre todo, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Acá realmente hay en juego cosas muy importantes para los valores de la Argentina y no se puede ser tibio en eso. Hay un riesgo de que la Argentina vuelva a transitar un camino que la mayoría de los argentinos quisimos cambiar en 2015. Por ejemplo, la postura frente a Venezuela no es un tema menor y es una posición que de alguna manera demuestra lo que somos y lo que pensamos", subrayó el ministro.



Por último, destacó la decisión "disruptiva y corajuda" del presidente Mauricio Macri de convocar a Miguel Ángel Pichetto como su compañero de fórmula, y resaltó: "Eso también habla a las claras de que lo que se viene es un gobierno de unión nacional y que el Presidente va a hacer lo imposible para dejar atrás las grietas que tanto daño le hacen a nuestro país".



Frigerio encabezó esta tarde en la ciudad un encuentro con militantes, del que participaron el precandidato a senador nacional por Entre Ríos de Juntos por el Cambio, Alfredo de Angeli, los precandidatos a diputados nacionales por el espacio, Gabriela Lena y Gustavo Hein, y candidatos a intendentes en la provincia.



"Vamos a ganar esta elección, vamos a dejar el pasado definitivamente atrás, vamos a ganar en Entre Ríos y eso va a ser determinante para que Mauricio Macri vuelva a ser presidente de los argentinos", arengó el ministro.



Se suspendió la visita de Pichetto

Por otra parte, se informó que la visita del senador nacional y precandidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, a la ciudad de Gualeguaychú que iba a tener lugar este viernes a las 16, fue suspendida por cuestiones de agenda relacionadas al viaje que realizará junto al presidente de la Nación, Mauricio Macri a la provincia de Córdoba y será reprogramada en fecha a confirmar.