Frigerio: "En la próxima elección se pone en juego el futuro del país"

Sobre la elección provincial de hace un mes y lo que se viene a futuro, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, prefirió diferenciar las cosas. "Cambiemos sacó más del 35% de los votos en una elección local, donde no estaba en juego lo que está en juego hoy a nivel nacional, quizá en una de las elecciones más importantes desde la vuelta de la democracia, nos jugamos el futuro de todos los argentinos. Elegiremos si volvemos a la autocracia, a la falta de la vedad, a la mentira y al aislamiento del resto del mundo, o si seguimos por este camino, que es más difícil, porque en la vida todo lo que vale la pena cuesta, pero que verdaderamente nos acerca a lo que entendemos que queremos ser todos los argentinos", consideró.



Frigerio enfatizó diciendo que "creo que esta pelea por el federalismo, por la democracia, por la república, por la lucha contra la corrupción y contra las mafias, estoy seguro que es lo que va a pesar en el sentir de los argentinos, que no quieren volver atrás, pese a las dificultades por las que atraviesan muchos argentinos, creemos que el rumbo se va a sostener".



Volviendo a lo que fue la derrota de Cambiemos en la provincia y en Gualeguaychú, el ministro remarcó que "hay que dejar en claro que en Entre Ríos hubo una elección local, donde se dirimieron liderazgos y cuestiones locales. Ahora es otra cosa, está en juego el futuro de la Argentina, por eso creo que no sirve de nada comparar una elección con la otra. Son cosas diferentes, está en juego algo muy trascendente para nosotros, pero también para nuestros hijos y nietos. No se puede ser tibio en eso, hay un riesgo enorme de que la Argentina vaya por un camino por el que no queremos volver a caer. Por poner un ejemplo, no es menor la posición que toman los dirigentes políticos en relación al régimen de Venezuela, de ese tenor es lo que se juega en la próxima elección".



Sobre la conformación de las listas a senadores y diputados, dijo en diálogo con El Día que "siempre hay heridos al momento de discutir y definir cargos. Hay que restarle trascendencia a esas cuestiones porque lo importante es que todos dentro de Cambiemos puedan trabajar unidos para la reelección de Mauricio Macri como presidente de la Nación. Los cargos provinciales son importantes, creemos que en todas las jurisdicciones se ha trabajado seriamente, seguramente algunos dirigentes pretendían ocupar algún cargo o una posición en las listas que finalmente no se pudieron dar, pero estamos seguros que se trabajará en forma conjunta para que Juntos por el Cambio haga una gran elección en todo el país".



Se suspendió la visita de Pichetto

Por otra parte, se informó que la visita del senador nacional y precandidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, a la ciudad de Gualeguaychú que iba a tener lugar este viernes a las 16, fue suspendida por cuestiones de agenda relacionadas al viaje que realizará junto al presidente de la Nación, Mauricio Macri a la provincia de Córdoba y será reprogramada en fecha a confirmar.