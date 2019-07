Alberto Fernández: "vamos a dar vuelta esta página espantosa"

En una conferencia de prensa que brindó en Hurlingham, luego de realizar una recorrida junto al intendente local, Juan Zabaleta, Alberto Fernández chicaneó al presidente Mauricio Macri, su competidor directo en las urnas.



"Algunos se enamoran de (la directora del FMI) Christine Lagarde, yo estoy enamorado de todos ustedes, del cariño de la gente", señaló.



Además, prosiguió: "Nos proponen perder más trabajo, ajustarle la vida más a los jubilados, pero vamos a dar vuelta esta página espantosa. La alegría está llegando. El 10 de diciembre de 2019 vamos a empezar a escribir la página que le devuelva la felicidad a todos los argentinos".



En el distrito del oeste del Conurbano Fernández visitó la Casa de la Mujer, donde se asiste a víctimas de violencia de género, y luego recorrió las instalaciones de un club barrial.



El candidato peronista también estuvo acompañado por jefes comunales de municipios vecinos como Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Gabriel Katopodis (San Martín); y por integrantes de la lista de concejales del Frente de Todos de Hurlingham.



"En estos 3 años y medio lo que se ha tratado de hacer es de dividir a los argentinos pero nosotros vamos a dedicarnos a las propuestas que es lo que la gente está esperando", señaló Descalzo.



Este viernes Fernández volverá a tomar un vuelo al interior del país, en este caso a Catamarca, para involucrarse en una serie de actividades junto a la gobernadora Lucía Corpacci.



A las 11:30 está prevista una conferencia de prensa, en tanto, por la tarde se agendó una visita a una residencia universitaria para cerrar a las 17:30 con la apertura de la fiesta nacional e internacional del poncho.



En declaraciones a radio La 990, Fernández salió al cruce de Macri por sus duros dichos contra el jefe de Camioneros Hugo Moyano, a quien acusó de "dejar a mucha gente sin trabajo" por la política gremial del sindicato.



"Decir que la culpa de que no haya trabajo es del sindicalismo es crueldad y cinismo. Están convencidos de que se le puede mentir a la gente graciosamente", contestó el ex funcionario kirchnerista.



Con Fernández en el interior, la campaña en la provincia continuará en manos del precandidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, y por el primer precandidato a diputado nacional por el mismo distrito, Sergio Massa.



Ambos confluirán en San Fernando para respaldar al intendente del Frente Renovador, Luis Andreotti, que se juega su reelección.



El sábado, el ex ministro de Economía del kirchnerismo será de la partida en un Encuentro Abierto de Educación que se desarrollará en la Universidad Nacional de General Sarmiento, ubicada en Los Polvorines.



Este jueves, el ex intendente de Tigre visitó junto a la diputada Mirta Tundis un centro de jubilados en General Pinto, en segundo turno recorrió el municipio de Junín acompañado por el ex intendente de esa localidad, Mario Meoni.



Según supo NA, la semana que viene Massa escoltará a Fernández en otro viaje al Interior: será a una provincia del norte del país.