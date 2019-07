Duelo nacional y banderas a media asta por la muerte de De la Rúa: Video y fotos

El Gobierno nacional decretó el pasado martes 09 de julio, tres días de duelo nacional por la muerte del ex presidente Fernando de la Rúa. El ex mandatario nacional falleció en la madrugada del martes a los 81 años, luego de una extensa lucha contra afecciones cardíacas, que lo llevaron a quedar internado días atrás, por su grave cuadro en el Instituto Alexander Fleming del barrio porteño de Colegiales y luego, en el Instituto Fleni de Escobar.El exmandatario fue velado en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados, cuerpo que integró entre 1991 y 1993 en representación de la Ciudad de Buenos Aires por la Unión Cívica Radical.Atento al fallecimiento del ex Presidente de la Nación, Fernando De la Rúa, el gobierno provincial adhirió al decreto de Duelo Nacional por tres días, por lo que se dispone que la Bandera permanecerá izada a media asta en los edificios públicos este 10 y 11 de julio.Así se cumple este jueves, el último día de duelo nacional dispuesto por el Gobierno y el cumplimiento puede observarse en la plaza Mansilla, ubicada en el centro cívico de la capital entrerriana.La Bandera Nacional y la Bandera de Entre Ríos, están a media asta en los mástiles de 30 metros de altura, ubicados frente a la casa de Gobierno provincial."Lamentamos la muerte del ex Presidente Fernando De la Rúa y hago llegar mis condolencias a sus familiares y amigos en este doloroso momento", expresó el gobernador Gustavo Bordet, que dispuso adherir al decreto de Duelo Nacional.Cabe recordar que ambos mástiles fueron inaugurados en marzo de este año y el legendario cuerpo perteneciente a la Policía de la provincia, los Dragones de Entre Ríos, son los encargados de izar ambos pabellones por la mañana, y de arriarlos por la tarde.