Lavagna firmó un compromiso para la mejora educativa del país

Roberto Lavagna firmó los compromisos educativos impulsados por el Observatorio Argentinos por la Educación y consolidó su compromiso a presentar un plan educativo en el contexto de la campaña electoral. "Es un compromiso que busca tener mucha transparencia en materia de programas educativos y un compromiso de entrega de informes anuales para evaluar los avances o no de la educación", explicó Lavagna.El candidato a presidente por Consenso Federal aseguró que "es un gusto firmar este acuerdo porque desde el primer momento, entre mis propuestas, estuvo la de tipo educativo, que plantea como idea central volver a tener una educación única en todo el país y no está educación fragmentada en 24 espacios donde tenemos educación de primera pero también educación de quinta".Con este acuerdo, Lavagna se comprometió a presentar un plan de educación durante la campaña con metas concretas e indicadores que permitan su monitoreo. A su vez, en el caso de ser electo, asumió la responsabilidad de realizar una rendición anual de cuentas en el Congreso de la Nación.Por su parte, Ignacio Ibarzábal, director ejecutivo del Observatorio Argentinos por la Educación y quien estuvo presente durante la firma de los compromisos, sostuvo: "Celebramos que Roberto Lavagna haya sido el primer candidato en firmar este compromiso. Ahora esperamos que Alberto Fernández, Mauricio Macri y todos los pre-candidatos hagan lo propio. Es fundamental que la ciudadanía conozca las propuestas educativas de cada espacio y que estas propuestas no sean slogans sino planes concretos para afrontar los desafíos que existen en la educación argentina".La firma de los compromisos se realizó en las oficinas de Roberto Lavagna, con la presencia de Cristina Tacchi (vicepresidenta de la Organización Mundial para la Educación Preescolar-Argentina), Gustavo Zorzoli (ex rector del Colegio Nacional Buenos Aires), Ivana Zacarías (Magíster en Política Educativa Internacional por la Universidad de Harvard), Gabriela Azar (directora del departamento de Educación de la Universidad Católica Argentina) y Mariano Narodowski (profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella y ex ministro de Educación porteño), en representación de los 35 expertos que firmaron la solicitud de adhesión a los compromisos enviada a los precandidatos presidenciales.Todos los ciudadanos pueden firmar la petición para que todas las fuerzas políticas firmen los compromisos en este link https://argentinosporlaeducacion.org/compromisos