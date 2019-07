Cumbre de Juntos por el Cambio: Macri llamó a convencer a los "que dudan"

De cara a las PASO del 11 de agosto próximo, el presidente Mauricio Macri encabezó hoy una cumbre de Juntos por el Cambio en Parque Norte, donde se repasó la estrategia de campaña en el proceso electoral que el Gobierno estima "voto a voto" contra la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner en las generales de octubre."Lo que necesitan los argentinos que ya están convencidos es que salgan a transmitir esta convicción a los que dudan. Tenemos que dirigirnos a miles de votantes en momentos en que estamos cerca de emprender un crecimiento de 20 años sostenido, que nos saque definitivamente de las frustraciones", señaló Macri en el discurso de cierre.La plana mayor del oficialismo se reunió con unos 300 dirigentes y candidatos del espacio para delinear el discurso y las estrategias de campaña para los comicios del próximo 11 de agosto, en el marco de lo que plantearon como una elección fuertemente "polarizada" con el Frente de Todos."Depende de nosotros, transmitamos que lo que hicimos es el esfuerzo correcto. Es mentira que sin trabajar, esperando, las cosas se resolvían, así no es la vida, y uno no llega a ser feliz. Si uno no siente que es protagonista de algo, se frustra", destacó el jefe de Estado.El Presidente realizó un discurso moderado, mientras que el precandidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, fue el encargado de dar el mensaje más fuerte, con críticas directas a los candidatos Alberto Fernández y Axel Kicillof, generando incluso más momentos de aplausos que el propio Macri.Al candidato a gobernador bonaerense opositor lo volvió a vincular con "el marxismno" y recordó que en los últimos días Kicillof "dijo que un gobierno del Frente de Todos va a intervenir en el mercado de cambios, o sea que va a haber cepo (al dólar), o sea que va a haber una economía cerrada".De inmediato, Pichetto siguió con Alberto Fernández: "Eso no fue desmentido por el candidato a presidente", remarcó, al tiempo que lo criticó también por sus recientes declaraciones sobre Venezuela.Integrantes del comando de campaña de Juntos por el Cambio aseguraron a NA que están "unos puntitos abajo del kirchnerismo" en intención de voto, pero señalaron que "la tendencia está mejorando y todo se va a definir voto a voto"."La película es mejor que la foto, estamos un poco abajo pero la tendencia mejora. Somos optimistas pero no podemos relajarnos porque esto se va a decidir voto a voto. No descartamos que por la polarización se defina en primera vuelta, para un lado o para el otro", evaluaron las mismas fuentes.Además de Macri, hablaron durante el encuentro los gobernadores María Eugenia Vidal (Buenos Aires), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes); y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros.En su discurso, el mandatario de la Ciudad se refirió a la ex presidenta Cristina Kirchner y señaló que "la tienen escondida" en la campaña del precandidato presidencial Alberto Fernández, mientras que planteó que la elección nacional se puede definir hasta "por un voto"."Estamos palo a palo, pero nosotros tenemos un mejor equipo de campaña que ellos y ellos cuando hablan muestran la hilacha, eso es lo que son", disparó Rodríguez Larreta en referencia al kirchnerismo.En tanto, Vidal señaló: "En estas elecciones no podemos perder contra el modelo que tanto daño hizo en el pasado y quiere volver".Por su parte, al dar uno de los discursos de apertura del encuentro, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que "el único espacio que está en condiciones de defender la posibilidad de vivir en libertad y paz es Juntos por el Cambio".A su turno, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, destacó que el gobierno de Macri va a ser recordado como el "más federal de la historia de la Argentina".El asesor Jaime Durán Barba, en tanto, evaluó que "no es imposible que las elecciones se resuelvan en primera vuelta"."No es imposible que se resuelva en primera vuelta por la alta polarización, ya que el 80% del electorado está concentrado en (Mauricio) Macri y el kirchnerismo", subrayó el asesor ecuatoriano, según pudo saber NA de asistentes al encuentro.Participaron de la cumbre la mayoría de los ministros del Gabinete nacional, legisladores, y candidatos de las distintas provincias, mientras que no, como suele suceder en esta clase de encuentros partidarios, la diputada Elisa Carrió no asistió aunque en un mensaje previo por Twitter envió un saludo a los dirigentes que iban a participar.