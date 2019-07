El Ventilador: Algunas opiniones sobre "la campaña de las encuestas"

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV

La campaña oficial en medios y vía pública acaba de empezar. Para las PASO faltan 4 semanas y la carrera, en esta instancia, parece ser contra el tiempo.Según la mayoría de las encuestas realizadas por la enorme cantidad de consultoras que trabajan en este escenario electoral, la diferencia entre la fórmula de Macri-Pichetto y Alberto-Cristina, sigue siendo de varios puntos a favor de esta última.-"Las encuestas que publican los globos son todas mentiras. Si van perdiendo como en la guerra".-"En plena campaña nacional, ¿qué piensa la mesa sobre reacciones de neta intolerancia del candidato Fernández con algunas preguntas del periodismo porteño? Caso Ninci o Viale".-"No contesto encuestas, aunque prefiero morir pobre y con mis valores intactos antes que rico y ladrón. Macri va a tener un contundente triunfo".-"Periodistas y radios homebanking, más las oficialistas. ¿Qué opinan del tema YPF, que hay que pagar un juicio por el gobierno anterior?".-"Es lamentable ver esas personas en el túnel diciendo que son `del campo´, cuando en realidad viven en Puerto Madero. Patético. Ya no importa lo que dicen unos y otros, sino lo que hacen e hicieron".-"Veo el programa por primera vez. Muy parciales. Parece una unidad básica del kirchnerismo. ¿Son periodistas o militantes?".-"Solo son politibolsilleros. Mis hijos buscan trabajo y les piden antecedentes hasta de mi abuelo, pero la jefa, que tiene mil causas, es senadora y puede ser vicepresidenta. País corrupto".-"A los señores periodistas les pido memoria".-"Felicitaciones por el Martín Fierro, son muy respetuosos, por eso participamos en los debates. Son distintos, son federales, son profesionales. Miro a mi alrededor y digo ¿Dónde se ve la crisis? En los bancos todos los días la gente que no trabaja cobra planes, en las visitas familiares a la cárcel, llegan bolsas con regalos, en las calles hay gente comprando o malgastando lo que se cobra. Yo trabajo y no salgo a gastar porque no puedo ¿qué realidad veo entonces? He pedido personas para trabajar en mi casa, en blanco, y porque tienen planes no lo hacen. Las personas tranquilas, calmas, que no participan políticamente se diferencian y no tienen miedo, los militantes sí lo tienen. ¿Dónde está la crisis? Ningún partido me representa, voto, y no hacen nada de lo que dicen, la patria nos necesita, no un partido lleno de mentirosos".-"Les falta el cuadro de Evita y Perón atrás. No me gusta Macri, pero defender a los corruptos kirchneristas es fanatismo ciego".-"¿Por qué nunca hablan de la izquierda? Muy bueno el programa. Tengo 9 años y los miro".-"Todos hablan lindo mientras el pueblo, bien gracias. Macri, estamos sufriendo hambre y pasando muchas necesidades, es un lujo comer. Chau Macri, nunca más".-"¿Cómo van a volver a votar a Macri, si está haciendo pasar necesidades a la gente que necesita la copa de leche? Ya ni en los comedores barriales, hay cada vez menos y piensan seguir votando a Macri. Piensen bien, sufre la gente de escasos recursos. Pónganse la mano en el corazón y piensen en el que menos tiene".-"¿Desde cuando son tan parciales ahí? Un presidente en campaña hambreando a un pueblo ¿y ustedes dicen que gana?".-"Cuando hay finde largo, es impresionante la gente que se va afuera. Plata hay, se quejan de llenos".-"Hace cinco años que pido. He ido al sindicato de amas de casa y me han dado nombres, las busco, y eso me han contestado".-"Yo cobro un programa social. Trabajo de empleada doméstica, en negro obvio y ¿saben qué? No alcanza".-"Hay gestiones buenas y malas en ambos gobiernos, pero el robo del kirchnerismo no se tolera, nunca más".-"La miseria está en el no conseguir trabajo y si se consigue no pagan como corresponden y si reclamás más sueldo te despiden. Estoy desempleada por ese motivo. Y la plata no alcanza para nada. Un kilo de pan en el negocio de barrio está 60 pesos y la leche está 50. Ahí ya tenemos 110 y tomando leche blanca, sin té ni mate cocido ni nada. Sobre los planes sociales, hay que pensar en producir. Hay galpones cerrados que podrían poner para hacer pan aunque sea. Saludos y felicitaciones por el premio".-"Parece que la única opinión que vale es la de Rubén Almará que falta de respeto hacia la señora Marita, que simplemente opinó".-"Yo soy jubilada porque trabaje toda mi vida, pero con Macri tengo que salir a trabajar para poder vivir. No se puede vivir, voy a comprar leche porque está 50 pesos y donde hay niños ni hablar"."Ya cansan los políticos. No hay otra cosa. Son todos iguales; mentiras, corrupción y una total falta de humanidad. Ah y a esa señora que no consigue a nadie supuestamente, seguro paga una miseria".-"Coincido con Rubén Almará. Puro spot lo de Marita, con el kirnerismo estábamos mucho mejor. Yo tengo un plan y aparte trabajo también y todo me cuesta igual, todo está caro y yo gano apenas 15 mil por mes y si es que llego a eso. Ojalá gane Alberto Fernández, me siento kirchnerista. Vamos por la victoria y abrazo para todos en el piso".-"Pienso que Alberto es el único candidato cuya característica es la del diálogo y consenso necesario para afrontar la difícil situación económica en la que nos hundió el gobierno, el cual ya advirtió que si ganan harán lo mismo pero más rápido y más a fondo, es decir más hambre y sufrimiento en favor de los especuladores financieros. Alberto fue parte clave del gobierno de Kirchner cuando salimos de una situación similar a la actual. De corrupción que se expida la justicia si encuentra pruebas, ni debería ser tan relevante en la campaña en la medida en que no hay condenas firmes, ni pruebas contundentes".-"Soy empleado de comercio, por lo tanto no tengo tiempo de conseguir otro ingreso. Con este gobierno me subieron los precios el 200 por ciento y mi sueldo se pulverizó. Encima el país está mucho más endeudado ¿quiénes son los corruptos?".-"Eso no es así porque no se pierde ningún plan, ni siquiera se pierden los aportes. Lo que podemos sacar en claro con este tipo de manifestaciones es la influencia negativa de los medios antikirchneristas".-"Estoy cansada de esta política de siempre. Peronistas, radicales, kirchneristas, etcétera. Tendrían que irse todos. De todas maneras yo voy a volver a votar al Presidente. Los que se fueron del Gobierno que nos robaron en el nombre de los pobres no me representan para nada. Estoy harta de los punteros políticos que ganan plata a rolete, roban sin escrúpulos y todo eso en nombre de los pobres, los que menos tienen, les roban a ellos también, quedándose con plata de los planes o los bolsones que dan. Soy empleada del sector privado y, todos los años, vivo con la incertidumbre de si seguiré en mi trabajo, en el cual cumplo todos los días hasta los sábados aunque haya paro de colectivos. Mi sueldo como empleada de comercio por media jornada este mes con el aumento que tuvimos fue de casi 12.000 pesos, tengo ese solo trabajo y lo cuido. Por cierto, soy otra Marita... Y lo voy a votar a Macri".-"Rubén, me gusta que digas la verdad. Sos un periodista espectacular, siempre por el que menos tiene. Siga así Rubén. Y Aragón, también defiendan a los humildes".-"Esto de Marita es contradictorio ¿es lo que aplica este gobierno? Si consiguen trabajo en blanco, le quitan el plan. Gobierno nacional, por supuesto. No miren a Venezuela, miren a los muertos de hambre y frío de nuestro país".-"Quien dice que no hay pobreza no ve a todos los que ayudamos a la gente que no tiene un plato de comida. Yo, una persona mayor, jamás vio tanta pobreza como en este momento".-"Siempre trabajé en mi vida, teniendo hoy 49 años hace cuatro meses que me vine a trabajar de Paraná a mi ciudad natal después de estar seis años. Resumo, me encantan estos programas para aprender, sólo quiero aportar esto de mi parte e invitarlo a escuchar al señor Baby Echecopar en las redes sociales sobre lo último que subió a su portal".-"Es lamentable que tengamos que apoyar a un gobierno conservador como el de Macri para dejar atrás al fascismo que hizo dos golpes de Estado en democracia, conspira contra los gobiernos a Montiel para derrocarlo y ahora llenan la Uader y Sidecreer de funcionarios y parientes".-"¿Cuál es el partido político que tiene Entre Ríos? ¿Sigue el mismo que estuvo con los kirchneristas? O sea no avanza la provincia porque no genera ninguna industria. Es más fácil poner gente en el gobierno o en el juego que generar industria. Por eso el campo es el que da de comer a la ciudad, no los políticos. Basta de todos estos políticos corruptos".-"Según los macristas, los anteriores se robaron todo. Y se quejan de los planes, pero no les molesta, la plata que pidieron prestada ahora y desapareció. Y la gente que se ha quedado sin trabajo".-"No entiendo a la gente que apoya a Macri todavía. No hay trabajo y el que tiene debe salir a hacer una changa extra para llegar a fin de mes. El pueblo tiene hambre y ya no se puede vivir. No veo la hora que Macri se vaya".-"El presidente está matando de hambre a todos. Soy jubilada de provincia, estoy re empeñada con créditos. Es una vergüenza, todos los días aumentan las cosas. Se tiene ir el presidente es el diablo".