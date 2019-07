Pacto de caballeros

El 25 de mayo de 2008, luego de un acto en el que la presidente Cristina Kirchner salió en defensa de la resolución 125, Luis D'Elía protagonizó un recordado incidente, al agredir a un productor agropecuario entrerriano, que participaba de un "cacerolazo" contra el Gobierno nacional en Plaza de Mayo.En ese contexto, el ruralista entrerriano Alejandro Gahan lo insultó y D'Elía le respondió propinándole un puñetazo en el rostro. La acción fue registrada por las cámaras de televisión que cubrían la manifestación y entonces, se generó un escándalo que llegó a la Justicia.El productor y ex asambleísta de Gualeguaychú, Alejandro Gahan contó en declaraciones radiales que permanentemente, llama por teléfono al dirigente piquetero Luis D'Elía, quien está preso en la cárcel de Ezeiza, tras ser condenado a cuatro años de prisión por la toma de una 2004.Gahan recibió una trompada en el rostro en 2008, durante un juicio el dirigente peronista fue condenado a 4 días de prisión. "Cuando hicimos el juicio, hicimos un pacto de caballeros, sobre que íbamos a separar la cuestión ideológica porque estamos en las antípodas, de la cuestión humana y de lo que pasaba", explicó Gahan en diálogo con LT14.Cabe recordar que el "pacto de caballeros" entre ambos, fue dado a conocer por el mismo D'Elía en 2015. "Con la persona a la que agredí (Alejandro Gahan), he construido una excelente relación de amistad y de afecto", recordó el líder piquetero en declaraciones a Radio Con Vos.El titular del partido MILES, contó cómo se produjo el acercamiento con el hombre al que agredió en 2008. "Un día me sorprendió al venir a mi casa y conversamos, nos pedimos perdón mutuamente. Incluso compartimos un programa de TV y hasta le escribimos juntos una carta al Papa", resaltó D'Elía."A partir de eso, tenemos contacto frecuentemente. Yo soy de llamarlo a la cárcel y siempre tenemos cosas para hablar. Estoy contacto con su señora y con la familia. Siempre hemos tenido gestos de acompañamiento", afirmó el entrerriano Alejandro Gahan en declaraciones radiales y agregó: "siempre remarco que, ni yo soy Gandhi, es decir, yo no soy bueno ni el otro es malo, por las imágenes que se vieron ese día. Todos tenemos nuestro lado flaco", expresó a"Siempre le digo a Luis, que nosotros estamos en el último cuarto de hora, y uno sueño con una Argentina dorada, pero anhelo ver a la Argentina unida en la diversidad. Porque es disparatado que durante décadas, sea el gobierno que venga, pero siempre vamos para abajo", sostuvo el oriundo de Gualeguaychú.Por otra parte, Gahan admitió que tiene una "relación humana muy allegada, en lo más sensible de lo humano (con D'Elía). Hemos podido compartir muchas cosas a partir de la trompada y hablar de muchos temas. Por ejemplo, los dos queremos salir de la pobreza, el sostiene que se debe hacer desde el socialismo y yo lo veo de otra forma", explicó el entrerriano.En referencia a las cuestiones políticas y sus diferencias ideológicas, Gahan afirmó que "cuando hablamos de los temas que nos importan a ambos, no se genera el rechazo que había en otra situación en la que no había una empatía básica que había entre esas dos personas", dijo y se refirió a la supuesta grieta que divide a los argentinos: "llevandolo a lo macro, es un trabajo permanente, pero no es fácil. Yo creo que Argentina no termina de ser Nación, porque no entiende que primero tiene que ser comunidad entre todos", concluyó.