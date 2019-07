Reivindicarán a Ramírez a 200 años de la creación de la República de Entre Ríos

En 2020 se cumplirán 200 años de la creación de la República de Entre Ríos. En ese marco, el gobernador Gustavo Bordet recibió al ex mandatario Jorge Busti y un grupo de investigadores con quienes abordó la realización de acciones para reivindicar la figura del general Francisco Ramírez.



Del encuentro que se desarrolló en el despacho del gobernador, se analizaron acciones para recordar y reivindicar la obra, vida y el legado del Supremo Entrerriano. En 2021 se cumplirán 200 años de su muerte.



En esa línea, Busti explicó que se abordará "un trabajo para reivindicar la figura de Francisco Ramírez, ya que el año próximo se cumplirán 200 años de la Batalla de Cepeda, del Tratado del Pilar, de la República de Entre Ríos y de la batalla de Las Tunas, y el 10 de julio de 2021 van a ser 200 años de su fallecimiento".



Junto al profesor Rubén Burlot, Flavia Martínez Aquino, Gonzalo García Garro y Víctor Prigioni, se conformó "un grupo para trabajar en este tema y para hacer una serie de actividades que sirvan para difundir", explicó el ex mandatario y aclaró que "esto no es para hacer un trabajo académico solamente sino un trabajo de divulgación de la obra de Pancho Ramírez que vivió solamente 35 años pero fue el formador de la identidad entrerriana". "Esto tiende a cerrar la historia de Entre Ríos con Urquiza, con López Jordán", agregó.



"Es una síntesis pero muy firme y una revaloración de la identidad entrerriana", afirmó Busti y destacó el compromiso del gobernador Bordet.



Luego mencionó que su segundo período de gobierno, "se hizo una tarea de investigación que la presidió el profesor Burlot para ver dónde estaban los restos de Pancho Ramírez, después de la batalla donde fue abatido en Santa Fe", dijo y reveló que "prácticamente se detectó" el sitio donde estarían los restos.



En ese sentido, adelantó que el gobernador Gustavo Bordet se comprometió a continuar la investigación y resaltó que "Ramírez merece una verdadera reivindicación".



Por su parte, el profesor Burlot explicó que están trabajando con algunas ideas para conmemorar el año que viene los bicentenarios del Tratado del Pilar, de la Batalla de Cepeda y de la República de Entre Ríos. Se busca "reivindicar las ideas de federalismo, de república y de soberanía popular que está plenamente vigentes y reforzar la identidad entrerriana y regional porque justamente es lo que impulsó Ramírez con su República de Entre Ríos y su intento de recuperar el Paraguay para lo que eran las antiguas provincias unidas del sur de América".



Agregó que la intención es publicar material vinculado a Ramírez a sus proyectos de estatutos constitucionales y ponerlo a disposición del público en general y de las escuelas. "Y difundir las ideas que Ramírez sostuvo en su momento, en el poco tiempo que estuvo en la vida pública", expresó.