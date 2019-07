Suba del boleto: Pedido de empresas no está acompañado de un estudio de costos

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Este miércoles se realizó la primera reunión del Órgano de Control y Monitoreo del el Sistema Integral del Transporte Urbano (SITU) tras el pedido de aumento de tarifas.



Vale recordar que el planteo de Buses Paraná para llevar el boleto de transporte urbano a 28 pesos más un subsidio de 11 pesos, reavivó la polémica por la calidad del servicio.



Tras el encuentro, el concejal Enrique Ríos indicó a Elonce TV que participaron los especialistas en costos, representantes de la UTA y el secretario de Servicios Públicos de la comuna. "Llamativamente estuvieron ausentes los demás representantes del Ejecutivo y los representantes de las empresas".



Al analizar el pedido de aumento, el edil explicó que "nos encontramos con que es una enunciación ya que no está acompañado de un estudio ni certificación de costos que determinan esta suba, lo cual nos llama la atención; y por otro lado, en función de la documentación obrante en la Secretaría de Servicios Públicos, advertimos que estamos frente a un grave incumplimiento de las prestatarias de lo que es el contrato de concesión". En tal sentido, dio cuenta que "hemos notado una disminución notable de lo que son los kilómetros recorridos, hay una reducción del orden del 30 por ciento de los recorridos en relación al mismo período del año anterior".



Respecto a la deuda que reclaman las empresas de unos 40 millones de pesos, Ríos afirmó que "esto no es así porque en realidad son reclamos que han hecho y han sido desestimados de parte del municipio. Lo único que se les adeuda es lo correspondiente al subsidio de los 2,80 pesos y el BEGU que se estaría cancelando en estos días y la cifra apenas alcanza los 7 millones de pesos".



"Evidentemente aquí hay una situación muy compleja que tiene que ver con esta nueva redistribución de los subsidios nacionales que pasaron a la órbita provincial y municipal, una empresa que pretende seguir manteniendo los mismos niveles de rentabilidad y por otro lado los acuerdos paritarios que se hacen en función del aumento de tarifas donde no participa el estado municipal, y nos encontramos con esa realidad donde las empresas incumplen con la paritaria generando la protesta de los trabajadores y donde siempre el perjudicado es el usuario", expresó el concejal.



Ríos adelantó que se acompañará una presentación que hará la Secretaría de Servicios Públicos al área de Legales "para clarificar las apreciaciones que ha hecho la empresa sobre el incumplimiento del contrato y que se tomen las medidas sancionatorias. En lo que respecta a la situación real del transporte público de pasajeros, es una situación compleja y difícil que tiene de rehenes a los usuarios. Además la situación judicial que atraviesa la empresa ERSA nos preocupa".



"Dentro de 15 días y una vez que se reciba el estudio real de costos, que la presentación no la incluía, se podrá analizar el pedido de las empresas", mencionó. Aun así, entendió que la solicitud de 28 pesos más un subsidio de 11 pesos por kilómetro, "no se está en condiciones de pagar".



Finalmente, el concejal estimó que recién "a fines de agosto" estaría ingresando al recinto del HCD el proyecto para el aumento tarifario. Elonce.com