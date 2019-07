Macri: "Argentina hace décadas dejó de crecer porque se llenó de trabas"

El presidente Mauricio Macri se mostró junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al inaugurar una obra ferroviaria, ocasión en la que pidió que "nunca más haya corrupción".Los referentes del PRO estuvieron juntos en la puesta en funcionamiento del viaducto que elevó las vías del ferrocarril a lo largo de cinco kilómetros entre las estaciones Palermo y La Paternal, en la Ciudad de Buenos Aires.En ese marco, sobresalió la presencia de los precandidatos a diputados nacionales de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo y María Luján Rey, madre de Lucas Menghini, una de las 52 víctimas de la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012 en la línea Sarmiento."Las obras tienen que ver con las bases y un trabajo en equipo", aseveró el jefe de Estado, tras aclarar que "esto no es magia" y que "tampoco para"."La Argentina hace décadas dejó de crecer porque se llenó de barreras, de trabas", afirmó el jefe de Estado, tras destacar que "en estos tres años y medio se encaró la primera barrera, sobre los valores y las cosas que no se quieren nunca más".En ese sentido, añadió: "Nunca más mentiras, estafas, corrupción, trampas, atajos y la viveza criolla mal entendida".Luego, el líder del PRO afirmó que hay que entender que "estar en política es hacer el esfuerzo correcto, que pasa por ayudar a otro argentino a poder desarrollarse y una sociedad llena de barreras no puede progresar".Macri viajó en el tren San Martín para recorrer la obra que elevó las vías del ferrocarril.Por su parte, Vidal aseguró que más de un millón de bonaerenses utilizan el servicio y consideró que a partir de este miércoles "viajarán mejor", a la vez que destacó las obras de pasos bajo a nivel a lo largo del Conurbano."El cambio hace que dejemos atrás la resignación. No queremos más promesas falsas y sí las 2.000 obras que comienzan y terminan", afirmó la mandataria provincial, al remarcar las obras en territorio bonaerense.

En el contexto electoral, Vidal destacó la construcción de varios Metrobus en el Conurbano y afirmó que "hay dos en obra" que serán terminados antes de fin de año."Estamos trabajando para que si la gente nos elige, podamos hacer 100 kilómetros más en los próximos cuatro años", añadió.Rodríguez Larreta, en tanto, consideró que la obra puesta en marcha "sólo fue posible porque Mauricio sentó las bases" con el entubamiento del Maldonado.Seguidamente, aseguró que es una obra de "calidad mundial", y subrayó el trabajo conjunto, incluyendo al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien anunció que "en dos meses serán inauguradas las estaciones de La Paternal y Villa Crespo".