Buscan que los niños "se apropien" de la línea 102 para realizar consultas

El Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF) intenta que los chicos "se apropien" de la línea 102 y cada vez se animen ellos mismos a llamar para notificar de determinadas situaciones que padecen. Así lo informó ala vicepresidenta del organismo, María del Huerto Reutlinger."Es una línea de asesoramiento, orientación y detección de vulneración de derechos. La misma es utilizada mayormente por adultos que están en contacto con niños y no por los chicos en sí mismo", por lo cual trabajan en la difusión de la misma. Funciona las 24 horas del día, los 365 días del año.La funcionaria dijo que "hay consultas que pueden construirse en denuncia. Pero no se debe tener miedo en llamar. El objetivo es promover derechos y brindar protección en caso de ser necesario. Es un articulador de las áreas que se encargan de intervenir".Por su parte, Gabriel Leconte, coordinador en Paraná expresó que "por día se reciben muchos llamados, principalmente caemos en el inconveniente en que se toma como una línea de denuncia. Buscamos que los niños se apropien de esta herramienta como lugar de escucha y asesoramiento"."Todo el año recibimos anoticiamiento de niños en situación de calle. Recibimos entre dos y tres llamados diarios de este tipo. En algunos casos son situaciones transitorias y en otras se requiere una intervención un poco más prolongada", precisó.Al ser interrogada sobre los menores que piden limosna o entregan estampitas, Reutlinger comentó que "los promotores se acercan y ver qué intervención es posible hacer. No podemos generar situaciones violentas. Buscamos un acercamiento al contexto familiar. Vemos cual es la situación particular que hace que esa familia esté realizando esa estrategia con presencia de niños".