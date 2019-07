Productores se movilizan al Túnel Subfluvial para pedir por las fumigaciones

Productores rurales se movilizarán hoy, a las 9.30 al Túnel Subfluvial, donde harán una volanteada y una asamblea.



La decisión de movilizarse fue tomada la semana pasada en una reunión que se llevó a cabo en la ciudad de Crespo y de la que participaron numerosos productores rurales: "Se decidió realizar una movilización el miércoles 10 a las 9:30 al Túnel Subfluvial. Nos movilizaremos para manifestar nuestra preocupación por los tiempos que corren, ya que estamos en plena siembra de trigo y todavía no hay ninguna novedad con respecto al nuevo decreto", señaló el dirigente de la Federación Agraria, Matías Martiarena.



El decreto al que hace referencia el dirigente rural es el que están elaborando las autoridades del Gobierno de Entre Ríos y que busca zanjar el conflicto por el fallo judicial que prohíbe las fumigaciones alrededor de escuelas rurales.



"La idea es volantear y explicarle a la sociedad que no todo es como se dice y para expresar la necesidad de que el decreto salga lo más pronto posible", acotó Martiarena.



"Es una medida totalmente arbitraria. No puede ser que de la noche a la mañana 300 mil hectáreas hayan pasado a quedar totalmente improductivas", manifestó.



"Entendemos que la Justicia ha tomado una parte de la bibliografía y dejó de lado la otra", sostuvo, al tiempo que resaltó que espera que el nuevo decreto "esté mucho mejor fundamentado y, en el caso de que nuevamente sea apelado, que esta vez la Justicia se ponga a leer la otra pare de la bibliografía y ponga todo en la balanza".



Refiriéndose al nuevo decreto que está elaborando el Gobierno provincial para regular las fumigaciones, sostuvo en declaraciones a APF: "Sabemos que están elaborando un nuevo decreto. El tema es que los tiempos que tiene el gobierno no son los mismos que el que tiene la producción y a eso se debe la impaciencia, la preocupación y el dolor de los productores por esta incertidumbre".