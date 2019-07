Despidieron los restos de De la Rúa en el Congreso con Macri entre los presentes

"Lo vamos a despedir como corresponde, era un patriota que dio todo por el país", expresó Pertiné antes de que comenzara formalmente el velatorio en el Salón de los Pasos Perdidos.El Gobierno de Macri se hizo presente con sus principales figuras: estuvieron la vicepresidenta Gabriela Michetti; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Interior, Rogelio Frigerio; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, wuien fue titular de la cartera de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos durante su gestión; el canciller Jorge Faurie, el ministro de Defensa, Oscar Aguad; y el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis.A su vez concurrieron algunos ex funcionarios del ex mandatario radical, como Rafael Pascual, quien fuera presidente de la Cámara de Diputados de la Nación durante su gestión, y el ex canciller Adalberto Rodríguez Giavarini.Otros dirigentes, como los gobernadores María Eugenia Vidal (Buenos Aires), Juan Schiaretti (Córdoba) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis) no fueron de la partida pero enviaron coronas de flores fúnebres que adornaron los pasillos contiguos al Salón de los Pasos Perdidos."Lamento el fallecimiento del ex presidente Fernando de la Rúa. Su trayectoria democrática merece el reconocimiento de todos los argentinos. Acompañamos a su familia en este momento", publicó Macri en su cuenta de Twitter por la mañana, cuando se se enteró de la noticia del fallecimiento.Por su parte, Negri sostuvo que "independientemente de los juicios de valor que se hagan sobre su gestión", De la Rúa "fue un hombre honesto" y "no un ladrón"."Le costó gobernar un país en circunstancias difíciles, fue un gobierno débil que atravesó circunstancias de crisis que no se conocían", indicó enm declaraciones a la prensa sobre el precipitado final del Gobierno de la Alianza, luego de las trágicas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.Tras la salida de Macri del Congreso, se abrieron las puertas para que el público general pudiera despedirse.Finalizada la ceremonia en el Congreso, los restos de De la Rúa fueron trasladados a la sala de velatorios O Higgins, en el barrio de Núñez, donde quedará en guarda hasta el miércoles, y desde allí a las 11:00 saldrá el cortejo al Parque Memorial de Pilar, para su inhumación.El ex presidente de la Alianza, que gobernó el país entre fines de 1999 y fines del 2001 y que además fue el primer jefe de Gobierno porteño y también diputado y senador, murió este martes luego de una dura batalla contra una afección cardíaca, que se había agravado en las últimas horas.NA.