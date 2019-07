Para Kicillof, la economía está con "respirador artificial"

El ex funcionario subrayó que el Gobierno fue "corriendo al Fondo Monetario Internacional (FMI)" porque "los mercados no le prestaban más plata".

En ese sentido, resaltó que la economía argentina está con "respirador artificial", mientras alertó que "los números de la deuda son fantásticamente grandes".



"Vamos a cumplir este mes 70 mil millones de dólares de fuga de capitales con el Gobierno de Mauricio Macri. Es plata que no está ni en obras, ni energía ni Vaca Muerta. Se fue", fustigó



Argumentó que el dinero "se consiguió con endeudamiento desaforado" y apuntó que "primero fue del mercado, de prestamistas voluntarios, y ahora del FMI".



"Es el crédito más grande de la historia del Fondo", enfatizó y destacó que más del 60 por ciento de los préstamos brindados por parte del FMI es "sólo para la Argentina, por lo que es casi unipersonal" la asistencia.



"Nos prestan plata que vamos a tener que devolver por décadas", cuestionó en diálogo con Radio La Red.



Además, remarcó que la administración de Cambiemos "genera una situación que no es de calma, sino de zozobra".



"Siguen cayendo los indicadores de consumo, siguen cerrando las empresas. Calma no es", insistió el ex ministro de Economía, quien indicó que el Gobierno "calmó el dólar con fuga de capitales".



Al ser consultado respecto de la inflación en el país, Kicillof consideró que se trata de "un tema complicado".



"Tiene muchos componentes. No es una inflación de demanda ni de emisión ni proteccionismo", señaló y evaluó que el Gobierno "duplicó" el índice del costo de vida.



Según su criterio, el equipo económico "no tiene la menor idea de qué hacer con el fenómeno" dado que "lo único que ha logrado es planchar el dólar".



En tanto, en el marco de la campaña electoral, criticó que en la provincia de Buenos Aires "hay una situación social muy grave".

