Video y fotos: El gobierno provincial realizó el acto oficial en Concordia

El gobierno provincial conmemoró el 203° aniversario de la Declaración de la Independencia con los actos oficiales en Concordia y poniendo en valor los valores de unión, libertad y soberanía que enarbolaron nuestros próceres en 1816.El ministro de Planeamiento, Luis Bendetto, en representación del gobernador Gustavo Bordet, y el intendente Enrique Cresto encabezaron este 9 de julio los actos en conmemoración por el aniversario de la Declaración de la Independencia.En el izamiento de la Bandera, que se realizó en la Plaza 25 de Mayo, el ministro de Planeamiento, Luis Benedetto, transmitió los saludos del gobernador Gustavo Bordet, y recordó que hace 203 años atrás "toda esta región tomaba las armas para luchar por sacarnos de encima la opresión de la que éramos víctimas"."Este aniversario de la Independencia nos deja un balance muy importante desde el punto de vista de los tres años y medios de gestión provincial en los que hemos construido con un gran equipo de trabajo, conformado por el gobernador Gustavo Bordet con una visión estratégica muy importante basada en poner la provincia en valor y prepararla para el futuro", afirmó Benedetto.

Trabajo articulado con la provincia

También rememoró que luego de la Revolución de la Mayo y la instauración de la Primera Junta en 1810, hacia 1814, volvía al trono el rey Fernando VII y regresaba al poder con el deseo de frenar la avanzada Liberar que cuestionaba la autoridad del absolutismo monárquico. "El general José Gervasio Artigas de esta región resistía a las fuerzas realistas, a los porteños centralistas y a los portugueses por igual. Belgrano desde el norte impedía junto con Martín Miguel de Güemes y Juan Azurduy que los realistas bajaran para acabar con la Revolución en este rincón tardío del mundo".Mencionó que "San Martín, por su parte, desde Cuyo pedía que no se demore más la declaración de la independencia habida cuenta que Fernando VII sólo deseaba venir a restaurar su poder absoluto a sangre y fuego. Las condiciones para la declarar la independencia eran las peores, por ello los revolucionarios exigieron acelerar la convocatoria de un congreso general constituyente que declare la independencia de una vez. En aquel tiempo el Congreso de Tucumán comenzó a sesionar el 24 de marzo de 1816, fue entonces que el 9 de julio de ese año en la ciudad de Tucumán, Laprida leía la declaración de la Independencia rompiendo los vínculos con los reyes de España".Benedetto rememoró que "las provincias del Litoral no enviaron representantes, ya que consideraban cumplido el trámite independista y luchaban por la organización y la Constitución federal, republicana, popular y americanista. Estas tierras estaban bajo la protección de José Gervasio Artigas, el más ferviente promotor de la independencia. Muchos de nuestros próceres eran monárquicos, Artigas y Güemes encarnaban el ideario republicano"."En Entre Ríos, si bien no se declara en esta oportunidad la independencia, ya era enarbolada por la Liga de los Pueblos Libres en el Congreso de Oriente en Concepción del Uruguay, que se reunió el 29 de junio de 1985. Los diputados de la Mesopotamia, incluida Misiones, Córdoba, Santa Fe y la banda oriental, propusieron articular una unión libre, igual y equitativa con base sólidas de la independencia", indicó el ministro.Por último sostuvo: "Desde entonces hemos construido un país con aciertos y errores, con idas y vueltas, avances y retrocesos, es parte de nuestra lucha en pos de lograr un lugar en el mundo que traiga prosperidad y libertad a todos los hijos. En esto mucho falta aún por hacer pero tenemos las ideas del cómo se hace, las convicciones y los anhelos, y poseemos las ganas y el tezón para lograrlo. Con el deseo profundo de que cada argentino y entrerriano pueda vivir en un país y una provincia cada día mejor, en paz y con justicia social, en unión y libertad. Debemos esforzarnos y seguir adelante para hacer de nuestra República Argentina un país para todos que merezca ser vividos por nosotros y nuestra prosperidad".Cresto expresó que desde el momento de asumir se generó una forma de trabajo, "priorizando el consenso, el diálogo y tratando de evitar la confrontación, que nos abrió muchas puertas para poder trabajar en conjunto con el gobierno provincial, el gobernador Gustavo Bordet y cada uno de sus ministros. Y trabajar también en conjunto con el gobierno nacional"."Desde Concordia estamos muy agradecidos porque ese trabajo articulado hizo que la ciudad hoy tenga el plan de obra más importante de su historia, con obras estratégicas para su desarrollo. Pero también un municipio ordenado y con equilibrio fiscal", afirmó el intendente.Luego agregó que "de nada sirve tener el mejor plan estratégico, las mejores obras, poder cerrar con equilibrio cada semestre, si tenemos un pueblo que cada vez está más empobrecido. Hoy estamos viviendo un modelo macro económico que beneficia a unos pocos en postergación de muchísimos argentinos. En este momento, en este país que genera alimentos para 500 millones de habitantes hay chicos que se van a dormir sin comer, hay familias que pasan frío. Por eso es importante para los tiempos que vienen que estemos más unidos que nunca".Estuvieron presentes también el secretario de Salud de la provincia; Mario Imaz; y el viceintendente de Concordia, Armando Gay; entre otras autoridades.Este lunes por la noche se llevó a cabo la función de honor en el Teatro Odeón y este martes se desarrolló en la Plaza 25 de Mayo el izamiento de la Bandera, luego el Solemne Tedeum oficiado por el obispo diocesano de Concordia, monseñor Luis Collazuol en la Catedral San Antonio de Padua. Finalmente se realizó el desfile cívico militar en Avenida San Lorenzo.