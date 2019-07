El presidente Macri llamó a trabajar "para encarar los problemas de siempre"

Al encabezar el acto oficial por el 9 de Julio, el presidente Mauricio Macri recordó hoy a los próceres de 1816 y afirmó que "no eran tan distintos" a los argentinos de la actualidad, al hacer un llamado a "trabajar más allá de las diferencias para encarar los problemas de siempre y sin miedo".En la Casa Histórica, junto a su compañero de fórmula, el peronista Miguel Ángel Pichetto, el mandatario destacó las figuras de Manuel Belgrano y José de San Martín, y expresó: "Hoy vemos esa época como muy lejana, también vemos como próceres inalcanzables a esos hombres y mujeres, con si fueran casi sobrenaturales, pero no éramos tan distintos"."También eran personas con incertidumbre ¿O piensan que era fácil tomar la decisión de separarse de España? Se jugaba mucho", señaló el jefe de Estado."Ellos cambiaron el futuro, igual que nosotros. Ellos no pensaban igual en todos los temas, pero tuvieron la grandeza de ver más allá de las diferencias", subrayó el líder del PRO.A su entender, "no había superhéroes en 1816 y tampoco los hay hoy", solo "personas de carne y hueso que pueden unir nuestros entusiasmos y capacidades por este sueño"."Hoy estamos empezando a transitar nuestro tercer siglo de vida, pero más que nunca tenemos que aprender de los que estuvieron acá. Más que nunca tenemos que trabajar más allá de nuestras diferencias, encarando los problemas de siempre y sin miedo", enfatizó el Presidente.Del acto también participaron el gobernador de Tucumán, Juan Manzur; la primera dama, Juliana Awada; y ministros del Gabinete.Al hablar de la declaración de la independencia del 9 de julio de 1816, Macri aseguró: "No crean que fue fácil cambiar de raíz lo que estuvo tan arraigado durante años, décadas. Nos pasa en la vida personal, le pasa al país, pero son transformaciones que necesitamos para crecer, para avanzar".

"También en 1816 las diferencias eran muchas, piensen que ya habían pasado seis años desde la Revolución de Mayo", expresó el jefe de Estado, quien sostuvo que Belgrano y San Martín fueron "dos figuras centrales" en la gesta, y también "hombres impacientes" por conseguir la independencia.Además, recordó el discurso que Belgrano dio "el sábado 6 de julio", cuando dijo que "la Patria se moría y se le caían las lágrimas"."Fue tan conmovedor que varios se emocionaron como él. Y un día como hoy, los congresales aprobaron por unanimidad la independencia. Los resquemores se dejaron de lado", indicó Macri, y destacó "el talento de Belgrano de plantear las cosas con una mirada superadora".Y agregó: "En se momento, los argentinos dimos un paso que iba mucho más allá: no esperar a que otros nos resolvieran los problemas, sin echarle la culpa a nadie. Significaba hacernos cargo. Veo a esas mujeres y hombres muy parecidos a los argentinos de hoy, ellos cambiaron el futuro, igual que nosotros. Ellos no pensaban igual en todos los temas, pero tuvieron la grandeza de ver más allá de las diferencias".