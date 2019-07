Cambiemos intentará debatir una ley de "ficha limpia" para candidatos

Cambiemos convocó para el 6 de agosto a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, que encabeza Pablo Tonelli (PRO), y de Justicia, que preside Diego Mestre (UCR).



Sin embargo, la posibilidad de que pueda prosperar un proyecto de ese tipo en plena campaña en muy remota, no sólo por la propia dinámica electoral que hace que la mayoría de los diputados estén abocados a sus respectivas campañas en las provincias, sino porque no hay clima político en la oposición para acompañar la iniciativa.



Incluso en sectores del propio oficialismo hay diferencias, de hecho, el senador y candidato a vicepresidente del macrismo, Miguel Pichetto, había defendido al riojano Carlos Menem cuando la candidatura a senador nacional por La Rioja estaba en riesgo debido a una condena que pesaba sobre él.



Para la reunión informativa del 6 de agosto, están invitados los promotores de una petición para que en Argentina entre en vigencia una ley de "ficha limpia".



La petición encabezada por el profesor en Sistemas de Información en la UBA Gastón Ignacio Marra tiene cerca de 228.000 firmas.



En Diputados hay seis proyectos de "ficha limpia" presentados: la idea del oficialismo es que la iniciativa entre en vigor luego de las elecciones de este año, para no afectar las reglas de juego en medio del proceso electoral.



Uno de los proyectos es de Silvia Lospennato, quien impulsa el tratamiento de una norma de "ficha limpia" junto a sus pares de Cambiemos Tonelli, Marcela Campagnoli, Graciela Ocaña y Brenda Austin.



