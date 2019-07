Quieren declarar de lesa humanidad a los delitos sexuales contra los menores

El proyecto fue presentado por la diputada nacional Estela Regidor (UCR-Corrientes).



"Debemos darles una protección especial a los menores de edad y entendemos que existen los requisitos para que los delitos sexuales contra menores sean declarados de lesa humanidad", señaló Regidor. quien agregó que "vamos en línea con lo que plantea la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada por nuestro país a través de la Ley 23.849 promulgada en octubre de 1990 y con lo conversado con los integrantes de la ONG Mamá en Línea".



La convención sobre los Derechos del niño establece en su artículo 16 que: 1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación 2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. Y en su artículo 34 establece que los Estados partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abusos sexuales. Con este fin, los Estados parte tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir: a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal; b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.



Además, en el artículo 35 fija que los Estados parte tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma. En el artículo 36 que los Estados parte protegerán al niño contra todas las demás formas de explotación que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar. Y en el artículo 37 inciso a establece que los Estados parte velarán por que a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.



"La doctrina moderna del Estatuto de Roma afirma que los crímenes de lesa humanidad no se dan solamente durante los conflictos armados y que los mismos pueden ser perpetrados por funcionarios o autoridades de un Estado, pero también por pueden ser cometidos por ciudadanos comunes si forman parte de una organización. De esta manera se amplía la responsabilidad de los autores y es claro, en la actualidad, que en los casos de abusos sexuales contra menores en la mayoría de los casos existen detrás organizaciones delictivas internacionales dedicadas a la perpetración de estos delitos", afirmó la autora del proyecto.



El Artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional referidos a los Crímenes de lesa humanidad, establece que los mismos deben ser ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. En su inciso "G" establece los delitos sexuales que son tipificados de Lesa Humanidad: Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable.



"Los niños y niñas son parte de la población civil que necesariamente, para el pedófilo, deben ser menores de edad. Quienes comenten estos crímenes tienen un plan previo y elaboran una metodología para ganar la confianza de la víctima. También manejan una simbología para expresar sus preferencias (corazones, triángulos y mariposas son los más habituales), comparten técnicas para generar proximidad con las víctimas y estrategias para producir y distribuir materiales, y celebran el Día del Orgullo Pedófilo. Son organizaciones delictivas dedicadas a producir y comercializar subrepticiamente estos aberrantes materiales que hoy incluso cobran en criptomonedas, por todo esto entendemos que estos crímenes deben ser considerados de lesa humanidad porque cumplen los requisitos del Estatuto de Roma", finalizó Estela Regidor.



