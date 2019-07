Moyano anticipó que Camioneros ayudará en la fiscalización de las elecciones

El secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones, Hugo Moyano, anticipó que los afiliados de su organización ayudarán en la fiscalización de las próximas elecciones para el Frente de Todos, ya que advirtió que los dirigentes del Gobierno y el oficialismo "son capaces de cualquier cosa" y hay que "preocuparse" para que "no hagan trampa".



"Vamos a ofrecer fiscales para que se puedan controlar las urnas. Es necesario, porque esto que ha denunciado el PJ es una realidad que tenemos presente. Estos son capaces de cualquier cosa. Hay que tener mucha atención en este tema y preocuparnos para que no nos hagan trampa", sostuvo el referente sindical.



En diálogo con AM750, el ex titular de la CGT se refirió a la denuncia que hizo el Partido Justicialista sobre el sistema de transmisión de datos desde los centros de votación.



De cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 11 de agosto, Moyano subrayó que el rol del sindicalismo será "transmitir a la gente que no se equivoque, que no se vuelva a equivocar, que no se crea las mentiras del Gobierno".



"Le decimos a nuestros trabajadores el no volverse a equivocar, porque sería trágico" revalidar "políticas de hambre, hipotecar el futuro", remarcó el líder camionero.



Y añadió: "Estamos convencidos de que la gente no se va a volver a equivocar y va a votar a aquellos que más allá de las diferencias que hayamos tenido en su momento no aplicaron políticas de hambre, de entrega y de miseria, como el Gobierno actual".



En ese sentido, el referente sindical auguró que "la inmensa mayoría de los trabajadores va a optar por la candidatura de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que van a traer mejoras a una situación lamentable que está pasando el país".



"Muchos trabajadores se equivocaron (en 2015), porque con el tema del impuesto a las ganancias, con esa promesa mucha gente se vio perjudicada. De nuestra organización y de otras. Yo no lo voté. A ningún trabajador tampoco le dije que vote a tal o cual", agregó.



En sus críticas al Gobierno, Moyano apuntó directo contra el presidente Mauricio Macri: "Este señor está haciendo tanto daño a la gente humilde que se tiene que arrepentir algún día.



Cuando tenga que rendir cuentas va a tener que explicar bien cómo ha permitido que en un país con la riqueza que tiene que haya gente que no come, no tenga dónde pasar la noche y se muera".



Finalmente, el líder camionero indicó que el próximo martes el sindicato que conduce realizará una olla popular frente al Congreso de la Nación "para ayudar a la gente que la está pasando mal" y envió un mensaje a la Confederación General del Trabajo (CGT).



"No sabemos si la CGT lo está haciendo o no. Estaría bueno que se sumen a esta tarea que estamos haciendo muchísimos de nosotros", concluyó.