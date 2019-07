Pichetto señaló cual será el eje central de Macri si es reelecto

El candidato a vicepresidente del oficialista frente Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, sostuvo que si Mauricio Macri es reelecto, su Gobierno haría como primera medida "una gran convocatoria a la unidad nacional".



El actual senador del PJ consideró que es necesaria "una concertación democrática en el Congreso de grandes acuerdos y no un modelo de fractura de la democracia".



"Una gran convocatoria a la unidad nacional sería el eje central de la política que va a expresar el presidente Macri, esto me lo ha ratificado", aseguró Pichetto durante una entrevista con el diario El Tribuno de Jujuy.



Para Pichetto, "este es casi un concepto de carácter espiritual de una construcción pensando en la Argentina del futuro".



"También hay que tomar medidas complementarias dirigidas a la consolidación del acuerdo económico social y el diálogo con los sectores empresarios y el mundo del trabajo para construir un camino de crecimiento, de desarrollo y de empleo de calidad. Me parece que este es el desafío", agregó.



En esta línea, el dirigente del PJ señaló que "Macri está en la oportunidad de dejar un gran legado después del segundo período de que no se discuta más en Argentina que el esquema económico es un capitalismo inteligente, con defensa del interés nacional, integrado al mundo".



Por otra parte, el compañero de fórmula del Presidente para las próximas elecciones ratificó que, para él, el oficialismo va "a hacer una elección extraordinaria en las primarias" y va a "ganar en primera vuelta".



No soy precisamente un optimista exagerado sino más bien un hombre realista, pero estoy visitando provincias y viendo una evolución muy positiva respecto a la propuesta política que conduce Macri", precisó.



En este sentido, Pichetto remarcó que Cambiemos "se ha acrecentado fundamentalmente después del cierre de las listas", gracias a "la sumatoria de muchos hombres y mujeres del peronismo que están afuera del proceso político de Unidad Ciudadana y La Cámpora".