El listado de magistrados y funcionarios en servicio durante la feria judicial

El lunes 8 de julio próximo comenzará en toda la provincia la Feria Judicial que se extenderá hasta el 19 de este mes.



Cesarán en ese lapso las actividades ordinarias del Poder Judicial de Entre Ríos. Pero los casos de urgencia serán atendidos por Magistrados, Funcionarios y empleados que prestarán servicio durante toda la mañana, en el habitual horario de 7 a 13. Además, se podrán efectuar consultas telefónicas gratuitas a través de la línea de alcance nacional para atención ciudadana: 0800-444-MESA (6372).



En Paraná y en Concordia, funcionarán regularmente las Mesas de Atención Permanente, durante las 24 horas del día. El servicio se brindará mediante guardias rotativas que permitirán proporcionar los datos judiciales que la ciudadanía requiera, recibir y adjudicar denuncias radicadas en organismos prevencionales, tramitar exhortos del fuero penal, y recepcionar, registrar y proporcionar, antecedentes penales.



En cuanto a las Autoridades de Feria, el STJ, junto a la Procuración y la Defensoría Gral. de la Provincia -teniendo en cuenta las presentaciones y propuestas recibidas-, dispusieron que serán responsables del servicio de justicia en Entre Ríos, durante el receso invernal, los siguientes Magistrados y Funcionarios:



Vocales del Superior Tribunal de Justicia y sus Salas, y de las Cámaras:



Presidente: Dr. Bernardo Ignacio R. Salduna -del 8 al 19.7.2019.-



Vocales: Dres. Claudia M. Mizawak -del 8 al 19.7.2019.-

Guillermo L. Federik -del 8 al 13.7.2019.-

Marcela B. Badano -del 14 al 19.7.2019.-



Secretarias: Dras. Andrea Giusti -del 8 al 13.7.2019.-

Fernanda Baima -del 14 al 19.7.2019.-



Procuración Gral.: Dras. Rosa Alvez Pinheiro -del 8 al 19.7.2019.-

Cecilia Goyeneche -del 15 al 19.7.2019.-



Defensoría Gral.:



-en materia Civil y Superintendencia General:

Dres. Daniel E. Cottonaro -del 8 al 14.7.2019.-

Carolina Anabel Suarez Schumachuer -del 15 al 19.7.2019.-



-en materia Penal:

Dres. Romina Natalia Cian ? del 8 al 14.7.2019.-

Jorge Gabriel Sueldo ?del 8 al 14.7.2019.-

Juan Hipólito Carlín ?del 15 al 19.7.2019.-

Fernando Álvaro Callejo ?del 15 al 19.7.2019.-



Paraná



Unidad Fiscal de Atención Primaria: Dres. Martín Abrahan -del 8 al 14.7.2019.-

Eric Zenklusen -del 15 al 19.7.2019.-



Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual:

Dres. Ileana Viviani -del 8 al 12.7.2019.-

Leandro Dato -del 9 al 16.7.2019.-

Pablo Zoff -del 16 al 19.7.2019.-

Valeria Vilchez -del 17 al 19.7.2019.-



Sub Unidad Fiscal de Niños y Adolescentes:

Dres. Santiago Brugo -del 8 al 13.7.2019.-

Sandra del M. Terreno -del 14 al 19.7.2019.-



Unidad Fiscal de Respuestas Rápidas:

Dres. Mercedes Nin -del 8.7.2019.-

Evangelina Santana -del 8 al 12.7.2019.-

Melisa Saint Paul -del 8 al 12.7.2019.-

Laureano Dato -del 12 al 15.7.2019.-

Jimena Ballesteros -del 15 al 17.7.2019.-

Natalia Taffarel -del 17 al 19.7.2019.-

Mercedes Nin -del 17 al 19.7.2019.-

Mariano Budasoff -el 19.7.2019.-



Unidad Fiscal de Investigación y Litigación:

Dres. Paola Farino -del 8 al 11.7.2019.-

Juan Francisco Ramírez Montrull -del 8 al 11.7.2019.-

Martín Wasinger -del 11 al 14.7.2019.-

Patricia Yedro -del 13 al 19.7.2019.-

Gonzalo Badano -del 15 al 19.7.2019.-



Defensorías Públicas:



-en materia Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad:

Dr. Ignacio José Mullor -del 13 al 19.7.2019.-



-en materia Civil: Dres. Daniel E. Cottonaro -del 8 al 14.7.2019.-

Carolina Anabel Suarez Schumacher -del 15 al 19.7.2019.-



-en materia Penal: Dres. Romina Natalia Cian -del 8 al 14.7.2019.-

Jorge Gabriel Sueldo -del 8 al 14.7.2019.-

Juan Hipólito Carlín -del 15 al 19.7.2019.-

Fernando Álvaro Callejo -del 15 al 19.7.2019.-



-en materia Penal de Niñas, Niños y Adolescentes:

Dres. Miguel Ángel Fernández -del 8 al 10.7.2019.-

Susana Mabel Carnero -del 11 al 15.7.2019.-

María Laura Mendoza López -del 16 al 19.7.2019.-



Vocales del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Feliciano, La Paz, Diamante, Victoria y Nogoyá:

Dres. María Carolina Castagno -del 8 al 13.7.2019.-

Gustavo R. Pimentel -del 14 al 19.7.2019.-



Jueces en el fuero Penal y Penal de Menores:

Dres. José Eduardo Ruhl -el 8 y 9.7.2019.-

Elvio O. Garzón -el 10 y 11.7.2019.-

Elisa Zilli -el 12 y 13.7.2019.-

Mauricio M. Mayer -el 14 y 15.7.2019.-

Susana Paola Firpo -el 16 y 17.7.2019.-

Ricardo D. Bonazzola -el 18 y 19.7.2019.-



Juezas en lo Civil y Comercial, Laboral y de Paz de Paraná, Cerrito, Hasenkamp, Hernandarias, María Grande, Viale, Pueblo Brugo, Seguí, Villa Urquiza y Oro Verde:

Dras. Gladys B. Pinto -del 8 al 13.7.2019.-

Elena B. Albornoz -del 14 al 19.7.2019.-



Juezas de Familia:

Dras. María Victoria Solari -del 8 al 13.7.2019.-

María Eleonora Murga -del 14 al 19.7.2019.-



Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad:

Dr. Gustavo Maldonado -del 8 al 19.7.2019.-



Jueza de Paz con competencia en Familia de Crespo (que quedará exceptuada de la tramitación de acciones de amparos y sólo efectivizará las notificaciones con habilitación de día y hora):

Dra. Silvia Mabel Rochas -del 8 al 19.7.2019.-



Médico de Tribunales: Dr. Luis E. Molteni -del 8 al 19.7.2019.-



Concepción del Uruguay



Jueces en materia Penal: Dres. Melisa María Ríos -del 8 al 14.7.2019.-

Gustavo Díaz -del 15 al 19.7.2019.-



Jueces en materia Civil y Comercial, Laboral, de Familia y de Paz de Concepción del Uruguay, Basavilbaso, Caseros, Villa Mantero y Estación Urquiza:

Dres. Juan José Ardoy -del 8 al 13.7.2019.-

Dante A. Command -del 14 al 19.7.2019.-



Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Dres. Alejandro Bonnín -del 8 al 19.7.2019.-

María Albertina Chichi -del 8 al 14.7.2019.-

Mario Schreiner -del 8 al 14.7.2019.-

María Becker -del 15 al 19.7.2019.-

Pablo Gile -del 15 al 19.7.2019.-



Defensorías Públicas:



-en materia Penal: Dres. Romina A. Pino -del 8 al 11.7.2019.-

Alejandrina Liliana Herrero -del 12 al 15.7.2019.-

Nicolás José Gazali -del 16 al 19.7.2019.-



-en materia Civil: Dres. Celina Itatí Anzaldi -del 8 al 13.7.2019.-

Alejandro Javier Bulay -del 14 al 19.7.2019.-



Concordia



Jueces en materia Penal: Dres. Darío Mautone -del 8 al 13.7.2019.-

Mario Figueroa -del 14 al 19.7.2019.-



Juez en materia Civil y Comercial, Laboral y de Paz, de Concordia, Gral. Campos y Estancia Grande: Dr. Diego Luis Esteves -del 8 al 19.7.2019.-



Jueces de Familia y Penal de Menores:

Dres. Hugo Darío Andrioli Jaurena -del 8 al 13.7.2019.-

Raúl E. Tomaselli -del 14 al 19.7.2019.-



Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Dres. Julia Elena Rivoira -del 8 al 14.7.2019.-

Juan Pablo Giambattista -del 8 al 14.7.2019.-

Martín Núñez -del 15 al 19.7.2019.-

Daniela Montangie -del 15 al 19.7.2019.-

Mariana Elías -del 15 al 19.7.2019.-



Defensorías Públicas:



-en materia Penal: Dres. Eduardo J. Garay -del 8 al 13.7.2019.-

José Luis Legarreta -del 14 al 19.7.2019.-



-en materia Civil: Dres. Diego Carlos Ponce -del 8 al 14.7.2019.-

Alfredo A. Russo -del 15 al 19.7.2019.-



Gualeguay



Jueces en materia Penal: Dres. Alejandra María C. Gómez -del 8 al 13.7.2019.-

Sebastián Elal -del 14 al 19.7.2019.-



Jueces en materia Civil y Comercial, Laboral de Familia y Penal de Menores y de Paz de Gualeguay y Galarza:

Dres. Fabián Morahan -del 8 al 13.7.2019.-

Pablo Mariano Guercovich -del 14 al 19.7.2019.-



Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Dres. Josefina Beheran -del 8 al 14.7.2019.-

Eduardo Santo -del 8 al 19.7.2019.-

María Delia Ramírez Carponi -del 8 al 19.7.2019.-



Defensorías Públicas: Dras. Susana Pompeya Alarcón -del 8 al 13.7.2019.-

María de los Ángeles Banno -del 14 al 19.7.2019.-



Gualeguaychú



Vocales del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Federal, Federación, Chajarí, Concordia, Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Gualeguay, rosario del Tala y Villaguay:

Dres. Arturo E. Dumón -del 8 al 13.7.2019.-

Mauricio Daniel Derudi -del 14 al 19.7.2019.-



Juez en materia Civil y Comercial, Laboral, de Familia y de Paz:

Dr. Héctor Domingo Vasallo -del 8 al 19.7.2019.-



Jueces en materia Penal:

Dres. Boris Telenta -del 8 al 13.7.2019.-

Tobías Podestá -del 14 al 19.7.2019.-



Juez de Familia y Penal de Menores: Dr. Héctor Domingo Vasallo -del 8 al 19.7.2019.-



Jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad:

Dra. Elena M. Vicari -del 8 al 19.7.2019.-



Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Dres. Martina N. Cedres -del 8 al 19.7.2019.-

Lucrecia Lizzi -del 8 al 14.7.2019.-

Facundo Álvarez -del 15 al 19.7.2019.-



Defensorías Públicas:



-en materia penal: Dres. Leonardo Martín Clapier -del 8 al 14.7.2019.-

Pablo Alberto Ronconi -del 15 al 19.7.2019.-



-en materia civil: Dr. Pablo Omar Pattini -del 8 al 19.7.2019.-



La Paz



Juezas en materia Penal, Civil, Laboral, Familia y Penal de Menores y de Paz de La Paz, Bovril y Santa Elena:

Dres. Raúl Damir Flores -del 8 al 13.7.2019.-

Walter D. Carballo -del 14 al 19.7.2019.-



Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Dres. Oscar Sobko -del 8 al 13.7.2019.-

Facundo J. Barbosa -del 14 al 19.7.2019.-



Defensorías Públicas: Dres. Martín Millan -del 8 al 13.7.2019.-

Fernando Daniel Baez -del 14 al 19.7.2019.-



Feliciano



Juez en materia Penal, Civil, Laboral, Familia y Penal de Menores y de Paz:

Dres. Emir G. Artero -del 8 al 13.7.2019.-

Carlos A. Pellichero -del 14 al 19.7.2019.-



Agente Fiscal: Dres. Evelina Espinosa -del 8 al 17.7.2019.-

Ricardo Temporetti -del 18 al 19.7.2019.-



Defensorías Públicas: Dra. Silvina Claudia García -del 8 al 19.7.2019.-



Nogoyá



Jueces en materia Penal, Civil, Laboral, de Familia y Penal de Menores y de Paz, de Nogoyá, Hernández y Lucas González:

Dres. María Andrea Cantaberta -del 8 al 13.7.2019.-

Gustavo A. Acosta -del 14 al 19.7.2019.-



Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Dres. Guillermo Federico Uriburu -del 8 al 13.7.2019.-

Rodrigo Molina -del 14 al 19.7.2019.-



Defensorías Públicas: Dra. María Andrea Cavagna -del 8 al 19.7.2019.-



Victoria



Jueces en materia Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz:

Dres. José A. Calleja -del 8 al 13.7.2019.-

Juan E. Lloveras -del 14 al 19.7.2019.-



Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Dres. Eduardo Guaita -del 8 al 14.7.2019.-

Ivan Yedro -del 15 al 19.7.2019.-

Flavia Villanueva -del 8 al 14.7.2019.-

Fernando Martínez -del 15 al 19.7.2019.-



Defensorías Públicas: Dres. María Natalia Smaldone -del 8 al 13.7.2019.-

Marcelo Santiago Balbi -del 14 al 19.7.2019.-



Villaguay



Jueces en materia Penal, Civil, Laboral de Familia y Penal de Menores y de Paz, de Villaguay, Villa Clara y Villa Gdor. Domínguez:

Dres. Juan Vergara -del 8 al 13.7.2018.-

Fátima A. Polizzi -del 14 al 19.7.2019.-



Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Dres. Noelia Batto -del 15 al 19.7.2019.-

Mauro R. Quirolo -del 8 al 14.7.2019.-



Defensorías Públicas: Dras. María Victoria Federik -del 8 al 13.7.2019.-

Luciana Parravicini -del 14 al 19.7.2019.-



Rosario del Tala



Jueces en materia Penal, Civil, Laboral, de Familia y Penal de Menores y de Paz, de Rosario del Tala, Maciá y Mansilla:

Dres. Paulo H. Tamaño -del 8 al 13.7.2019.-

Silvia G. Cabrera -del 14 al 19.7.2019.-



Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Dres. Samuel Rojkin -del 8 al 14.7.2019.-

Emilce Reynoso -del 15 al 19.7.2019.-



Defensorías Públicas: Dras. María Florencia Amore -del 8 al 13.7.2019.-

Débora Vanesa Cosatti -del 14 al 19.7.2019.-



Diamante



Jueces en materia Penal, Civil, Laboral, Familia y de Paz, de Diamante y Gral. Ramírez: Dres. Ana C. Quinteros Fagetti -del 8 al 13.7.2019.-

Mariano Ludueño -del 14 al 19.7.2019.-



Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Dres. María Florencia Acuña -del 8 al 12.7.2019.-

Gilberto Robledo -del 13 al 19.7.2019.-



Defensorías Públicas: Dres. Fabricio Daniel Patat -del 8 al 13.7.2019.-

Estela Maris Peralta -del 14 al 19.7.2019.-



Federación



Jueces en materia Penal, Civil, Comercial y Laboral:

Dres. Juan Ángel Fornerón -del 8 al 13.7.2019.-

Sergio Rondoni Caffa -del 14 al 19.7.2019.-



Jueza de Paz con competencia en Familia que quedará exceptuada de la tramitación de acciones de Amparos y sólo efectivizará las notificaciones con habilitación de día y hora:

Dra. María Dolores Carballo Tajes: del 8 al 19.7.2019.-



Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Dras. Fanny Teresa Kern -del 8 al 12.7.2019.-

María J. Penon Busaniche -del 13 al 19.7.2019.-



Defensorías Públicas: Dres. Gustavo Daniel Piquet -del 8 al 13.7.2019.-

Joaquín Federico Garaycoechea -del 14 al 19.7.2019.-



Colón



Juez en materia Penal, Civil, Laboral, Familia y Penal de Menores y de Paz de Colón, Villa Elisa y San José:

Dres. María Natalia Errecart -del 8 al 13.7.2019.-

Sebastián M. Gianello -del 14 al 19.7.2019.-



Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Dres. Sebastián Blanc -del 8 al 9.7.2019.-

Micaela Di Pretoro -del 8 al 13.7.2019.-

Alejandro Perroud -del 8 al 16.7.2019.-

Juan Carlos Benítez -del 15 al 19.7.2019.-



Defensorías Públicas: Dr. Gustavo Augusto Goyeneche ?del 8 al 19.7.2019.-



Federal



Jueces en materia Penal, Civil, Laboral y de Paz, de Federal y Sauce de Luna:

Dres. María Soledad Villalonga -del 8 al 13.7.2019.-

Omar J. Ovando -del 14 al 19.7.2019.-



Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Dras. Eugenia Molina -del 8 al 13.7.2019.-

Susana Irurzun -del 14 al 19.7.2019.-



Defensorías Públicas: Dres. José Mandil -del 8 al 13.7.2019.-

María del Carmen Molares -del 14 al 19.7.2019.-



San Salvador



Jueces en materia Penal, Civil y Comercial, Laboral y de Paz:

Dres. Ricardo A. Larocca -del 8 al 13.7.2019.-

Arturo Mc Loughlin -del 14 al 19.7.2019.-



Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Dras. Rosana Luggren -del 8 al 12.7.2019.-

María Clara Mondragón Pafundi -del 13 al 19.7.2019.-



Defensorías Públicas:



-en materia penal: Dres. Sebastián Tito -del 8 al 13.7.2019.-

Betiana Gisela Céparo -del 14 al 19.7.2019.-



-en materia civil: Dres. Diego Carlos Ponce -del 8 al 13.7.2019.-

Betiana Gisela Céparo -del 14 al 19.7.2019.-



Chajarí



Jueces en lo Penal, Civil, Laboral y de Paz, de Chajarí y San Jaime de la Frontera:



Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Dres. Gustavo E. Confalonieri -del 8 al 13.7.2019.-

María Dalia Verdura Pons -del 14 al 19.7.2019.-



Defensorías Públicas: Dra. Silvia Beatriz Ghiorzo -del 8 al 19.7.2019.-



Villa Paranacito



Jueces en materia Penal, Civil y Comercial, Laboral t de Paz de Villa Paranacito, Ibicuy y Ceibas:

Dres. Agustín Weimberg -del 8 al 13.7.2019.-

Abel A. Rodríguez -del 14 al 19.7.2019.-



Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Dres. Lucrecia Lizzi -del 8 al 13.7.2019.-

Pablo M. Obaid -del 14 al 19.7.2019.-



Defensorías Públicas:



-en materia penal: Dres. Leonardo Martín Clapier -del 8 al 14.7.2019.-

Pablo Alberto Ronconi -del 15 al 19.7.2019.-



-en materia civil: Dr. Pablo Omar Pattini -del 8 al 19.7.2019.-