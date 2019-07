Bahl manifestó su preocupación por la situación financiera del municipio

En el salón auditorio de la UCA en Paraná se dictó el segundo módulo del programa que, por tercer año consecutivo, organiza la Vicegobernación de Entre Ríos. Del mismo participaron unos 200 concejales de diversos partidos políticos y de la provincia.



La actividad fue presidida por el vicegobernador e intendente electo de Paraná, Adán Bahl. El mismo, al ser consultado por Elonce TV sobre la situación en el municipio, sobre todo respecto al paro de los choferes del transporte urbano, recordó que "veníamos advirtiendo desde hace mucho tiempo la situación económica, financiera y presupuestaria del municipio. Llega un momento en el que la verdad empieza a aparecer. Cuando uno mira lo recursos del municipio se ve que están apenas alcanzando a lo presupuestado, por lo que no se puede incurrir en gastos extraordinarios".



Acotó que "en junio, los recursos están apenitas por debajo de lo presupuestado, pero los gastos se incrementaron de manera geométrica, por lo que aparece una insuficiencia presupuestaria muy importante que no tiene solución, porque para ampliar un presupuesto, hay que justificar los recursos y vemos que éstos están en línea con lo presupuestado".



Aseveró que hay "gastos en partidas de funcionamiento, personal u obras públicas en las que no se ha avanzado con la previsión presupuestaria correspondiente". Ejemplificó que "en marzo, las partidas de funcionamiento ya estaban consumidas en un 85 o 90 por ciento. Y todavía faltaban nueve meses. No se puede ampliar el presupuesto si no está el recurso".



Habló de una "administración caótica, sobre todo en los últimos cinco meses" y resaltó que "el intendente tiene la responsabilidad de administrar hasta el 10 de diciembre. Esperemos que tomen conciencia de la situación actual y realicen las correcciones necesarias".



Desde diciembre

"Cuando asumamos le buscaremos la solución. Cuando uno está en campaña, la hace pensando en lo bueno que se puede hacer por la ciudad, para que sea un mejor lugar a donde vivir. Vamos a arrancar 200 metros bajo tierra porque vamos a tener una situación financiera caótica. Cuando sea el momento vamos a explicar bien la situación", expresó Bahl.



Y continuó: "Queremos ser prudentes, no vamos a meter palos en la rueda. El intendente y sus funcionarios tienen la responsabilidad de comandar el barco hasta el 10 de diciembre, pero es preocupante. Porque uno se da cuenta que desde el 11 de diciembre deberemos afrontar innumerables soluciones financieras, deudas y pasivos flotantes, lo que hará sumamente complejo el inicio. Lo abordaremos con alegría y energía, trabajando con el gobierno provincial de manera responsable".



Dijo que han tenido acercamiento con las autoridades municipales "de manera informal. Hemos avanzado en el tema de los números, que es prioritario". Consideró que "no han advertido el amesetamiento de los recursos y se ha incurrido de manera irresponsable en el aumento del gasto. A esto lo vamos a tener que afrontar todos los paranaenses".



"Lo que pase hasta diciembre será trascendental y puede condicionar la próxima gestión de manera muy preocupante", completó. Elonce.com