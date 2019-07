Bordet recibió a intendentes electos de Cambiemos para trabajar en conjunto

Política Bordet convocó a intendentes electos a trabajar en equipo

El gobernador Gustavo Bordet recibió a los intendentes electos de Cambiemos; lo acompañaron el vicegobernador Adán Bahl, y los ministros de Desarrollo Social, Laura Stratta; de Gobierno, Rosario Romero; de Salud, Sonia Velázquez; de Economía, Hugo Ballay; de Planeamiento, Luis Benedetto, y el secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider.Tras la reunión que se llevó a cabo este jueves en la Casa Gris, la intendenta electa de Villa Elisa, Susana Lambert, afirmó que "nos llevamos la mejor impresión: trabajar en conjunto siempre es positivo, tanto hacia adentro de los municipios como con la provincia".Además, la jefa comunal de Villa Elisa explicó que "desde el interior siempre destacamos estas actitudes porque no es tan simple estar todos los días en Paraná. Entonces poder contar en este mano a mano con todo el equipo de gestión del gobernador también es sumamente importante".Por último, comentó que "le hemos manifestado al gobernador el poder tener sucesivamente estas instancias de encuentro y trabajo en conjunto porque creo que desde la experiencia del otro nos enriquecemos y en función de eso podemos volcarlo en nuestras localidades".Por su parte, el intendente reelecto de Chajarí, Pedro Galimberti, agradeció la convocatoria e indicó que "hay un plazo desde las elecciones hasta la asunción de las autoridades que es excepcional, casi seis meses. Por lo tanto hay una transición que hay que tratar que sea lo más suave posible y que permita armonizar entre quienes están en el ejercicio del poder y los que van a asumir a partir del 10 de diciembre".Dijo que en el encuentro "hubo tiempo para consideraciones generales, por parte del gobernador y de cada uno de los intendentes que tomó la palabra. Esto ha permitido establecer un vínculo a partir del cual se va a intentar desarrollar un trabajo para los cuatro años que siguen"."El color político, que siempre está presente, no debe interferir en este tipo de situaciones. Una vez que la gente ha votado, ha optado y ha elegido quienes desean que sean sus representantes. Lo lógico es que todos trabajemos con objetivos más o menos claros en función de lo que son las anhelos de quienes son intendentes y las posibilidades y realidades que tiene la provincia representada por el gobernador Bordet", continuó Galimberti.Respecto del encuentro, destacó la importancia de que "lo hayamos hecho rápidamente después de las elecciones y con la suficiente antelación que nos permita ir elaborando y trabajando sobre todo lo que es el presupuesto de 2020 pero con la idea de que el diálogo y el trabajo, lo cual exige pensar y accionar, tenga un espacio de encuentro de que está dado en este tipo de mesas y que nos pueda dar los mejores resultados para cada uno en su lugar".En tanto, el intendente reelecto de Alcaraz, Darío Pfennig, manifestó que la reunión fue "muy amena. Estuvimos dialogando con el gobernador sobre todo cómo nos vamos a manejar en estos próximos seis meses, sobre obras que están en ejecución y otras que están por empezar"."Le manifesté al gobernador que siendo de otro color político he sido atendido en todo lo que he pedido, Alcaraz ha sido uno de los pueblos más beneficiados porque tenemos en construcción una escuela importante y se han hecho varias cuadras de cordón cuneta, badenes, una inversión de más de 60 millones de pesos, que para un pueblo chico es más que importante", destacó.Finalmente reiteró su agradecimiento al gobernador y aseguró que "tenemos entusiasmo para seguir trabajando en lo que viene".En el encuentro participaron los viceintendentes de San Benito, Ernesto Rubén Palacios, y de Crespo, Miguel Berns, y los intendentes de María Grande, Héctor Solari; de Hernandarias, Carlos Lencina; de Hasenkamp, Hernán Kisser; de Viale, Carlos Weiss; de Villa Urquiza, Manuel Tennen; de aldea María Luis, Louis Schonfeld; de Victoria, Domingo Maiocco; de La Paz, Bruno Sarubi; de Alcaraz, Darío Pfenning; de Bovril, Víctor Valenzuela; de General Ramírez, José Gustavo Vergara; de Nogoyá, Rafael Cavagna; de Gualeguay, Federico Bogdan; de Gobernador Mansilla, Gerardo Morison; de Basavilbaso, Mario Besel; Caseros, Ramón Cornejo; de Primeros de Mayo, Genaro Udrizar; de Sauce de Luna, Pedro Soreira; de Villa Elisa, Susana Lambert; y de Chajarí, Pedro Galimberti.