Adicional por antigüedad: Concejales y APS consensuan un proyecto alternativo

La viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante de Paraná, Josefina Etienot, junto a concejales de los cuatro bloques que integran el parlamento paranaense se reunieron nuevamente en el HCD con representantes de la Asociación Personal Superior (APS), en pos de consensuar un proyecto alternativo al vetado por el intendente Sergio Varisco, referido a la modificación de la escala del adicional por antigüedad que cobran los agentes del municipio.



Del encuentro participaron los concejales Karina Llanes, Claudia Acevedo, Carlos González ("Cambiemos"); Enrique Ríos ("Frente para la Victoria"); Silvina Fadel, Luis Díaz ("UNA") y Santiago Gaitán ("Paraná de Pie"). Por APS asistió su secretaria General, Alejandra Levrand, junto a demás delegados y trabajadores.



Antes de comenzar la reunión, el concejal Santiago Gaitán ("Paraná de Pie") expresó: "La expectativa tiene que ver con lo que quedamos con el gremio el viernes pasado cuando nos reunimos, donde acordamos consensuar posiciones para elaborar un nuevo proyecto, a los efectos de que no caiga completamente lo dispuesto en lo ordenanza que fue vetada por el intendente".



"Si bien yo había pedido el rechazo del veto en el recinto, la verdad era que, al no contar con los votos necesarios, ese proyecto se iba a caer y no lo íbamos a poder tratar hasta el año que viene", añadió el edil.



Por último, Gaitán remarcó: "Estamos buscando una solución intermedia que satisfaga a todos, fundamentalmente a los trabajadores".



Enrique Ríos ("Frente para la Victoria") se manifestó en el mismo sentido que el concejal Gaitán: "Nosotros entendemos que toda alternativa que nos permita dialogar y construir propuestas de conjunto merece ser tenida en cuenta".



"Este es un caso muy particular porque hay una ordenanza que entiendo es un elemento ordenador, fundamentalmente de lo que es la política salarial, pero tiene sus fuertes contradicciones, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la viabilidad presupuestaria y el impacto que la misma podría tener en el desfinanciamiento de la Caja de Jubilaciones", explicó.



En este marco, Ríos saludó "esta instancia de poder, entre todos, contribuir a elaborar una nueva normativa que tenga viabilidad desde el punto de vista económico y, fundamentalmente, que le dé a los trabajadores una garantía de que en la práctica se pueda implementar, creo que ese es el espíritu que nos anima".



Acto seguido, la legisladora Karina Llanes ("Cambiemos") resaltó "la instancia de diálogo y el consenso que se está tratando de mantener desde los cuatro bloques del HCD con los gremios".



"Estamos trabajando en conjunto para poder llevar adelante un proyecto que no sea solamente una promesa, sino que podamos buscar la mejor manera de generar un beneficio a los trabajadores, sin que sea una cuestión demagógica, ni mentirosa, sino que sea algo que realmente se pueda efectivizar", aclaró.



La edila también alentó "a seguir trabajando este proyecto de la mejor manera, apuntando a presentar una iniciativa donde no se vuelvan a cometer los mismos errores".



"Entiendo que la mejor forma es trabajarlo en Comisión, no solamente entre nosotros, sino también con los funcionarios que formarán parte del nuevo gobierno en la Municipalidad de Paraná, en el marco de la transición que estamos llevando adelante, para que no perjudique a la próxima gestión", dijo Llanes.



Por último, el concejal Luis Díaz ("UNA") enfatizó: "Coincidimos todos en una postura en la cual buscamos ese punto medio que nos permita llegar, dentro de un diálogo armónico, al verdadero objetivo que en definitiva se planteó a través de este proyecto, que era beneficiar al empleado municipal, y darle ese plus que tiene este adicional, donde se reconoce la antigüedad".



"Lo que hemos tratado de lograr en estas charlas es que este proyecto no se escape de las posibilidades que tiene la administración pública municipal para hacer efectiva la norma", recalcó.



Por último, Díaz comunicó que "se logró consensuar con los concejales de los distintos bloques y con los gremios la presentación de un nuevo proyecto que sea puesto en conocimiento de los trabajadores, y que sea analizado en Comisión".



Consideraciones de la secretaria General de APS



Al finalizar el encuentro, Alejandra Levrand, secretaria General de la Asociación Personal Superior (APS) transmitió: "En esta reunión intentamos acordar lo que vamos a tratar en la sesión que mañana viernes (5 de julio) celebrará el Concejo Deliberante, según el compromiso asumido en el plenario anterior del HCD, donde se resolvió llegar a un acuerdo consensuado".



"Lo que acordamos hoy con los cuatro bloques que participaron de la reunión ("Cambiemos", "Frente para la Victoria", "UNA" y "Paraná de Pie") fue presentar un proyecto consensuado, "in voce", donde, si bien la norma sigue teniendo el espíritu que al principio, con los mismos porcentajes, estaríamos modificando la cuestión vinculada con su aplicación", informó.



Y agregó: "Esto se debe en primer lugar al sinceramiento que ha generado esta ordenanza, ya que no tenemos claro cuánto es el dinero que hay hoy en la Municipalidad para que esa norma realmente sea aplicable y sea viable".



"Tampoco los trabajadores estamos dispuesto a resignar esto que nosotros ya considerábamos como una conquista y un logro, y que ha sido vetado por el presidente municipal", aclaró.



"O sea que en una primera instancia no se insistiría con el rechazo al veto, y se presentaría un nuevo proyecto que será analizado en Comisión, donde el gremio va a ser custodio para que se dé cumplimiento, y donde le hemos manifestado a los concejales, principalmente de "Cambiemos", el compromiso que asumen ante la entidad gremial, de reunirse a tratar los números certeros con los que hoy cuenta el municipio", afirmó.



A continuación, Levrand advirtió: "Los trabajadores no tenemos la culpa, ni vamos a ser los responsables de los desmanejos económicos de los recursos municipales".



"Queremos que se trate la ordenanza con todos los actores involucrados, que se presenten integrantes del equipo de Hacienda, de Presupuesto, etc., para que esta norma sea viable y represente realmente una conquista, con la que los trabajadores ya contábamos en nuestros bolsillos", concluyó.



Cabe recordar que, a través del decreto Nº 1210, de fecha 18 de junio pasado, el presidente municipal Sergio Varisco vetó en forma total una ordenanza aprobada por unanimidad del Concejo Deliberante en la sesión del 31 de mayo último, que modificó la escala de porcentuales para la determinación del adicional por antigüedad que se bonifica a los agentes de la administración local, corriendo el plazo de 15 días hábiles que tiene el cuerpo legislativo para insistir sobre la norma vetada, con el voto afirmativo de las 2/3 partes de la totalidad de sus miembros.