Gobierno aseguró que la UE destinará "un fondo específico" para pymes

El encuentro que encabezó el presidente Mauricio Macri se desarrolló por la tarde en la Quinta de Olivos luego del tratado firmado recientemente entre los bloques, que fue calificado de "histórico" por el oficialismo pero recibido con tibieza en algunos sectores productivos, los cuales expresaron sus dudas sobre cómo será la integración con la UE y la chance de que no puedan competir con productos europeos.



"No hemos encontrado oposición. No hubo rechazo, sí preocupación en algunos aspectos. Pero diría que hubo una gran aceptación", sostuvo el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, sobre la postura que exhibieron los hombres de negocios.



En una conferencia de prensa posterior al encuentro, tras haber participado de la reunión junto al Presidente y el canciller Jorge Faurie, Sica remarcó que la UE "dará un fondo de compensación para que las pymes (del Mercosur) lleven a cabo un proceso de readecuación".



"Tenemos que empezar ya a trabajar para que las pymes se adpaten y logren mejores de competitividad", exhortó Sica, quien aclaró que aún no se hablo del monto que destinará la UE.



Por su parte, el presidente de la CAME (Cámara de la Mediana Empresa), Gerardo Díaz Beltrán, destacó esa iniciativa al retirarse de la Quinta de Olivos: "Va a haber un fondo específico de la UE para las pymes de la Argentina y el Mercosur. Es en general, no por rubro y el objetivo es nivelar y que haya competitividad de las pymes del Mercosur", sostuvo.



Por su parte, Faurie minimizó los alcances de la reciente información de que Francia podría demorar la puesta en marcha del acuerdo Mercosur-UE por presiones del sector agropecuario de ese país que se considera perjudicado con el tratado.



"El acuerdo genera distintas reacciones, como sucedió aquí (en referencia a las críticas de la oposición). Pero todo eso forma parte del diálogo político", planteó.



Macri recibió a los empresarios y dio un discurso de apertura en el que remarcó que el acuerdo logrado entre el Mercosur y la UE abre una "oportunidad enorme" para la Argentina, pero previno que, para poder aprovecharla al máximo, es necesario construir consensos que "se sostengan en el tiempo, con reglas claras".



"Parte del atraso nuestro se explica claramente por el aislamiento. En cualquier informe económico hecho por una universidad o un centro de estudios uno ve claramente que los países que más se integraron y que más comerciaron son los que más crecieron", remarcó el Presidente.

Y agregó que "en este camino tenemos la oportunidad de profundizar nuestro desarrollo en la producción de bienes y servicios, con más mercado, más volumen y más oportunidades de mejorar los costos y la calidad".



Tras la intervención del mandatario, los ministros Faurie y Sica y los secretarios de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere; de Comercio Exterior, Marisa Bircher, y de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio Reyser, explicaron con mayor profundidad el acuerdo.



Por el sector empresario estuvieron Díaz Beltrán y José Bereciartúa (CAME), Gastón Remy (IDEA), Jaime Campos (AEA), Miguel Acevedo (UIA), Félix Pereyra (COPAL), Jorge Di Fiori y Mario Grinman (CAC), Enrique Mantilla (CERA), Roberto Wagmaister (ARGENCON), Mauro Busso (CESSI), Gustavo Idígoras (CIARA), Claudio Sesaria (ABA), Daniel Pelegrina (SRA), Carlos Iannizzotto (CONINAGRO), Dardo Chiesa (CRA), Miguel Zonnaras (FECACERA), Francisco Loizzo (Centro de Despachantes de Aduana) y Martín Rapallinni (UIPBA), entre otros.



