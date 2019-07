UTA anunció paro para el 12 de julio: la conciliación continúa hasta el 11

Paraná Empresas piden aumentar a 35 pesos el boleto de colectivo en Paraná

Fracasó la audiencia entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los representantes empresariales de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) en la Secretaría de Trabajo de la Nación y el gremio de los choferes lanzó un paro con movilización para el viernes 12 de julio.No obstante, habrá una nueva oportunidad de destrabar la situación el jueves, ya que la cartera que conduce Dante Sica aplicó un "cuarto intermedio" a la audiencia, por lo que continuará la conciliación obligatoria hasta el próximo encuentro.Los choferes pretenden el mismo acuerdo salarial que sus pares del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba): 20 por ciento al conformado a partir de junio y un pago de 16 mil pesos en tres cuotas: ocho mil pesos por cobrar el 20 de julio; cuatro mil pesos, el 4 de agosto, y cuatro mil pesos en septiembre. El acuerdo es por tres meses.Desde la parte empresarial, representada por la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), que agrupa a las cámaras del interior del país, reconocen como legítimo el pedido, pero ya dejaron sentado que no tienen fondos para pagarlo.El secretario adjunto de UTA Entre Ríos, José Rodríguez, contó a Elonce TV que los representantes del gremio estuvieron en la reunión paritaria que se llevó a cabo en Buenos Aires. "Se pretende lo mismo que se ha firmado para el área metropolitana de Buenos Aires", dijo Rodríguez y agregó que "esto no se logró para el interior del país", sostuvo."Nuestro gremio está predispuesto al diálogo y esperamos el llamado del Gobierno Nacional o de los empresarios y si podemos resolver el conflicto, antes del viernes 12 de julio, será mejor para todos. Nosotros, pretendemos no llegar a la medida de fuerza", dijo a Elonce TV el secretario adjunto de UTA Entre Ríos.