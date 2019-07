Entregaron aportes para financiar proyectos comunitarios de jóvenes

"En el marco de los programas Elegimos participar y Juventudes en marcha apostamos a que los jóvenes presenten sus proyectos y el comprometer fondos públicos para la concreción de sus sueños", explicó ala ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, durante la entrega de aportes por un total de 825 mil pesos a 28 proyectos presentados."Se trata de proyectos de centros de estudiantes, de organizaciones e instituciones de la sociedad civil, que muestran jóvenes solidarios comprometidos para transformar la realidad", valoró al respecto, al tiempo que argumentó: "Para ser espacios de acción necesitan financiamiento, el acompañamiento del Estado que muchas veces tiene que ver con canalizar y tejer redes".En la oportunidad, destacó "la vocación del gobierno provincial de priorizar el desarrollo social y humano, trabajar interministerial e intersectorialmente para generar respuestas integrales a las demandas sociales".Por su parte, Nicolás Mathieu, secretario provincial de Juventud, recalcó la importancia del organismo como "un lugar de referencia en el cual se generan políticas activas para acompañar a los jóvenes en iniciativas comunitarias".rescató dos de los 28 proyectos que recibieron los fondos para ser implementados: "Fútbol y violencia no van de la mano" y "Unión por el progreso" de Pueblo Brugo."Queremos concientizar a los jóvenes sobre la violencia, aportando clases de técnicas de fútbol, junto con la escuela Taponcitos, un complejo que funciona en ATSA con el profe Lautaro Salomón, y brindar la posibilidad a los chicos de 12 a 18 años para que puedan jugar y divertirse", explicó a, Joaquín sobre el proyecto a desarrollarse en una canchita de barrio ubicada en calles Acebal e Ituzaingó."Fútbol y violencia no van de la mano" recibió un aporte de 25 mil pesos para la compra de pelotas, pecheras, conos y redes de arcos, y demás elementos para la práctica de la disciplina.De acuerdo a lo que comentó el colaborador, la iniciativa surgió porque "los fines de semana vemos situaciones esporádicas de violencia en los torneos en los que jugamos y sería bueno concientizar para erradicar la violencia del futbol y de la vida cotidiana".En tanto, la iniciativa de Pueblo Brugo tiene como objetivo "sacar a los chicos de las drogas y la calle"."Somos de Pueblo Brugo y queremos incentivar el deporte en el pueblo, porque no hay nada allá", aseguró Lisandro Godoy, uno de los voluntarios, quien contó con el apoyo del intendente electo de Pueblo Brugo, Luis Ruiz."Unión por el progreso" recibió fondos para la compra de camisetas.