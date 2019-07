Stornelli fue citado por sexta vez a declarar ante Ramos Padilla

El fiscal federal Carlos Stornelli fue citado por sexta vez a prestar declaración indagatoria para el próximo 18 de julio en la causa que investiga una presunta red de espionaje y extorsión, mientras que el ex espía Antonio "Jaime" Stiuso declarará un día después en calidad de testigo.Las citaciones fueron ordenadas por el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, quien se encuentra al frente del expediente.Stornelli, quien fue declarado "en rebeldía" por ausentarse en los anteriores llamados, está convocado en calidad de imputado, indicaron fuentes judiciales a NA.En tanto, el próximo 19 de julio está previsto que preste declaración testimonial Stiuso, que el pasado martes había pedido ser querellante en el proceso judicial.Incluso, radicó una denuncia y hay dos investigaciones en paralelo en los Tribunales de Comodoro Py: en una de ellas, a cargo del juez Claudio Bonadio, hay escuchas telefónicas del ex embajador ante El Vaticano Eduardo Valdéz y el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi en las que hablan de la denuncia antes de la presentación formal en el Juzgado de Dolores.Mientras tanto, desde la Procuración General de la Nación se está tramitando un sumario para determinar la suerte de Stornelli ante su rebeldía en no presentarse a declarar: ese estado fue confirmado tanto por la Cámara Federal de Mar del Plata, como por la Cámara Federal de Casación Penal recientemente.Justamente, ese fallo de Casación fue tenido en cuenta por Ramos Padilla para citarlo por sexta vez al fiscal a indagatoria.Además, la citación como testigo de Stiuso obedece a que el exespía pidió ser tenido en cuenta como parte querellante al asegurar que fue víctima de espionaje por parte del operador judicial Marcelo D´Alessio, quien se encuentra actualmente detenido con prisión preventiva por presunta asociación ilícita y lavado de dinero.Incluso, el ex espía también apuntó hacia la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, al asegurar que utilizó en su contra información que le había proporcionado D´Alessio.Por otra parte, al igual que lo hiciera Bonadio, en las últimas horas presentaron escritos en la causa Carrió y las dirigentes de su espacio Mariana Zuvic y Paula Oliveto, a quienes el juez los había invitado a realizar descargos espontáneos, un paso formal antes de un eventual llamado a indagatoria.La acusación que pesa sobre ellos es el haber utilizado información proveniente de D´Alessio y obtenida de forma ilegal, aunque sobre Bonadio la única acusación es la hecha por el empresario Pedro Etchebest, quien hizo la denuncia original, poniéndolo como parte de la extorsión junto al fiscal.La diferencia es que sí hay diálogos entre Stornelli y D ´Alessio y hasta éste último le llevó a declarar como testigo a un ex dirigente de la petrolera PDVSA, algo que no se encontró en Bonadio en cuanto a relación con el supuesto abogado.