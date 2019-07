El proyecto de licencia por donación de órganos obtuvo dictamen de comisión

El proyecto de ley por el que se busca crear un régimen de licencia por donación de órganos, tejidos y células en el ámbito de la Administración pública provincial, y que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Senadores, obtuvo este martes dictamen de comisión y podría ser aprobado en la sesión que Diputados realizará dentro de 15 días.



El diputado de Cambiemos, Alberto Rotman señaló que durante el encuentro de hoy, la comisión realizó algunas modificaciones "en relación al tiempo de licencias que van a tener los donantes".



Al respecto, explicó que no es lo mismo el tiempo de recuperación que tendrá alguien que dona médula ósea que quien decide donar un riñón. "La prolongación de las licencias será evaluada por la Junta Médica de la provincia", aclaró el legislador. Acerca del proyecto La iniciativa del senador provincial Ángel Giano contempla que "al agente donante de órganos y/o tejidos se le concederá el derecho a hacer uso de este beneficio con goce íntegro de haberes por el término que establezca la certificación médica expedida por autoridad sanitaria de salud pública provincial o nacional, convalidada por la Dirección de Reconocimientos Médicos de la Provincia o el órgano que en un futuro lo reemplace; el que no podrá exceder el plazo de 30 días".



Entre los fundamentos del proyecto que cuenta con el aval de la senadora Nancy Miranda se encuentra el hecho de que "el actual régimen de licencias médicas está destinado a la sanidad del agente, a su curación o eventualmente a su profilaxis. Pero algo debemos hacer cuando la afección orgánica resulta de una donación, de una acción solidaria de tamaña envergadura que necesite de un cuidado especial. Para ser claros, no estamos hablando de una gripe o un resfrío, sino de una donación de órganos".



En este sentido estimaron que "semejante diferencia amerita por cierto un régimen de atención especial en el que el agente donante no deba preocuparse por cuantos días por enfermedad le quedan disponibles, sino por su merecida recuperación ante el gesto de desprendimiento", expresaron. (APF)