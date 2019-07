Entre Ríos inició un reclamo administrativo por las regalías de Salto Grande

Días atrás se conoció la Resolución 17/2019 de la Secretaría de Energía de la Nación, que dispone un descuento en el costo que se paga por la energía a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y que beneficia a las provincias que tienen derecho a percibir una compensación en concepto de "regalías hidroeléctricas" por ser titulares del recurso.



El Gobierno nacional aplicó esta Resolución a Misiones, respondiendo así al pedido que esa provincia presentó en 2017 para acceder al beneficio, que le corresponde por Yacyretá. Sin embargo, todavía no ha contestado la solicitud entrerriana por Salto Grande.



Ante ese panorama, el gobernador Gustavo Bordet decidió encarar un reclamo administrativo para lograr acceder al descuento, que podría alcanzar hasta el 30%.



"El Gobernador presentó un año atrás el pedido para percibir regalías en especie, y no tuvo respuesta. Ahora que la Secretaría de Energía dictó esa resolución a favor de Misiones, vuelve a insistir para que se dé una respuesta a Entre Ríos", explicó el senador Ángel Giano y precisó que el descuento a la Provincia "le podría generar un beneficio de alrededor de 600 millones de pesos al año".



"Ahora se encarará este reclamo administrativo. Pero si el Gobierno nacional no cumple, se podría llegar a hacer un planteo judicial en defensa del derecho de los entrerrianos", advirtió.



"Discriminación"

"A Misiones le respondieron y a Entre Ríos no. Es una discriminación política", expresó Giano respecto a la diferencia que hizo Nación ante el pedido de ambas provincias.



"Sin duda alguna el Gobierno nacional discrimina a Entre Ríos", lamentó y sostuvo que "eso está probado porque Nación está incumpliendo leyes, beneficia a otras provincias, a Yacyretá le pagan cinco veces más que a Salto Grande, han autorizado que CTM quintuplique los gastos. Evidentemente hay una decisión del gobierno de Macri de perjudicar a Entre Ríos", sostuvo el presidente del bloque FPV en la Cámara de Senadores de la provincia.



"El Gobierno nacional no quiere reconocer la deuda ni los beneficios que debería tener Entre Ríos como dueño del recurso, como dueño del territorio donde está la represa, como dueño de la energía que la represa genera", cuestionó.



Reclamos



Giano recordó además que hace dos meses acompañó a Bordet a una reunión con el secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, a quien le cuestionó "la diferencia en cuanto al valor de la energía, que a Yacyretá se la paga 10 dólares y a Salto Grande 2 dólares".



En la oportunidad el Gobernador hizo otros planteos: "Que CTM (Comisión Técnica Mixta) quintuplicó los gastos; el peaje de CTM, que son unos 5 millones de dólares al año; que no nos mandan los excedentes que corresponden", enumeró el Senador.



"Lopetegui se comprometió a dar una respuesta, que todavía no ha llegado", apuntó además.



Excedentes



El senador por Concordia sostuvo también que "hay un incumplimiento" del Gobierno nacional a la ley nacional Nº 24.954, sobre los excedentes de Salto Grande, "mediante la cual la Nación le transfirió a Entre Ríos la construcción de la obra inconclusa de la represa Salto Grande, la obligación de mitigar los daños, la utilización del agua con fines domésticos y para riego, y para promover el desarrollo regional la obligó a crear la Cafesg (Comisión Administradora de los Fondos Especiales de Salto Grande), y ahora no le remite los fondos. Para peor, la Provincia tiene que hacerse cargo de 9 millones de pesos por mes, que es el gasto de personal y funcionamiento de la Cafesg. Hay un doble perjuicio", cuestionó el Senador.



Para graficar, comentó que "en 2012 la Cafesg recibió 73 millones de dólares para administrar; el año pasado 840 mil dólares. Hay una intencionalidad política de parte del Gobierno de Macri de no remitir los fondos excedentes", aseveró.



Apuntó que Bordet "ha hecho el reclamo para que nos abonen los excedentes que correspondan en base al valor real de la energía, porque hay un compromiso asumido que la Provincia cumplió y la Nación no". (APF)