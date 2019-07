Elisa Carrió: "Hay que revisar los juicios injustos contra los militares"

"Condenados sin pruebas"

Elisa Carrió volvió al ruedo luego de semanas de silencio donde Juntos Somos el Cambio terminó de definir alianzas y confirmas las listas. Esta vez, la líder de la Coalición Cívica despertó la polémica cuando declaró que "hay que revisar los juicios injustos contra los militares".En diálogo con TN, Lilita afirmó: "Me gustaría una ley que pueda habilitar la revisión de muchos juicios injustos, sin debido proceso legal, contra militares que no tuvieron nada que ver" con la última dictadura militar.Aclaró que se refiere a "los que tenían 18 años y están condenados sin pruebas. ¿Cómo un cabo de 19 años puede desobedecer a Nicolaides?", se preguntó en referencia al último jefe del Ejército del proceso."En la tortura excluyo totalmente, pero los derechos humanos son para todos. No creo en la venganza, no puede ser que haya gente tan grande en la cárcel". Carrió mencionó al jefe del Ejército durante el Kirchnerismo, Cesar Milani, y agregó: "Cometió delitos de lesa humanidad, ellos eran tenientes y capitanes, yo hablo de los chicos que tenían 19 años y eran cabos", explicó.Luego la líder de la Coalición Cívica se refirió al panorama electoral que enfrenta Juntos Somos el Cambio: "No estoy preocupada, estoy segura de que ganamos en octubre", declaró Carrió quien descree de las encuestas que lo dan como ganador a Alberto Fernández: "¿Uno cree que puede tener el 49%?, es estar de la cabeza. Macri puede tener una intención de voto porque lo conoce el 100% de la gente, pero a Fernández no le da ni por conocimiento. Las encuestas se pagan, y se especula mucho", expresó.

Sin embargo, cuando se le consultó cómo sería un gobierno de los Fernández, dijo: "Sería imposible, él la va a traicionar, ella lo va a traicionar, es así, ya pasó con el cierre de listas", y agregó: "La Cámpora tiene que existir pero no puede tomar el país como si fuera propio, la Nación no es de Cristina ni de Macri, no es de nadie, es de todos".Carrió calificó a la Justicia de oportunista y analizó cómo sería el futuro judicial de Cristina Kirchner si es reelecto Macri: "Si la República se consolida va a haber condenas y habrá presos". "Si Cristina gana voy presa, ya estoy preparada. Van a ir por la venganza".Además les pidió "a los jueces que tengan un margen de criterio para la hija de Cristina, esa chica me da mucha pena, no tuvo nada que ver con la política. Que tengan una consideración especial, poner a los hijos es una locura".Sobre la situación económica en el escenario electoral, Carrió declaró que "Nadie quiere invertir seriamente hasta que esté corroborada la victoria de Macri". Destacó, además, la incorporación de Miguel Ángel Pichetto: "No soy gorila, quiero un peronismo republicano. Pichetto es un hombre duro, serio, estamos en las antípodas pero dictamos las mejores leyes constitucionales".Con respecto a la interna que se desató en Cambiemos entre ella y Emilio Monzó, Lilita le bajó el tono: "A nivel personal tengo una buena relación pero mi alianza es con María Eugenia Vidal. No me da la palabra (en la Cámara de Diputado), parlamentariamente me afecta y saben que yo no me olvido, son violaciones a la institución, pero el trato de él para conmigo es excelente".