El gobierno niega que haya comprado menos vacunas y garantizó el calendario

La cartera de Salud "garantiza el Calendario Nacional de Inmunizaciones adquiridas en base a las necesidades de la población objetivo y la recomendación de los expertos".



"La totalidad de la vacunas está garantizada. Hay cuestiones puntuales vinculadas a la provisión mundial de la vacuna antimeningocóccica que retardan su entrega y que esperamos comience a resolverse en las próximas semanas", indicó el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein.



A raíz de publicaciones periodísticas que aseguraban una disminución en las compras, advirtió que "el tema de las vacunas es muy sensible" y apeló a "la responsabilidad de todos para que esto no se politice ni se transforme malintencionadamente en un tema de campaña".



La secretaría indicó que, actualmente, de las 20 vacunas que componen el Calendario Nacional de Inmunizaciones, 19 están garantizadas.



La única que presenta inconvenientes es la que previene la meningitis, cuya provisión atraviesa problemas a nivel mundial, aunque ya se efectuó la compra de la totalidad de las dosis de Menveo necesarias para cubrir a la población objetiva.



"Se entregaron 600 mil dosis el primer semestre, se están distribuyendo 300 mil ahora y otras 300 mil el próximo trimestre, y aguardamos la entrega restante por parte del proveedor", indicó Rubinstein.



Para disminuir el impacto de las enfermedades prevenibles por vacunas, el Gobierno informó que destinó un presupuesto de $ 12.224.812.278 que fue asignado a la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, responsable del proceso de compra y distribución de las vacunas a las jurisdicciones.



Las vacunas se adquieren a través del mecanismo del Fondo Rotatorio (FR) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



La distribución de vacunas se hace en forma trimestral para 22 jurisdicciones, excepto para Buenos Aires y Santa Fe que es mensual debido a su capacidad de almacenamiento.



"Al momento, se distribuyeron un total de 22.680.281 unidades correspondiendo al 54% del total anual planificado de 41.822.284.



El resto corresponde a las entregas del segundo semestre que serán enviados según la planificación", se indicó oficialmente.



Según se precisó, "dentro de ese total, se distribuyó el 100% de las dosis antigripales a todo el país, tanto para adultos como pediátricas, como así también las dosis de las vacunas antineumocócicas (13 valente) que corresponden a la vacunación de invierno".



"No se están comprando menos vacunas. Las vacunas Sabin, por ejemplo, se combinó con la Salk, una inmunización de mejor alcance para prevenir la poliomielitis", afirmó Mario Kaler, secretario de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgos.



De acuerdo con el Gobierno, esto se basa en "un cambio de estrategia de vacunación a nivel mundial en el marco de la Fase Final para la Erradicación de la Poliomielitis (abril de 2016), pasando el esquema de 5 dosis de vacuna Sabin trivalente, a 2 dosis de vacuna Salk-IPV y 3 de Sabin bivalente".