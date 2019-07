Mercosur-UE: Gobierno convocará a empresarios para explicarles el acuerdo

El Gobierno anunció que esta misma semana convocará a empresarios para explicarles el acuerdo comercial firmado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), al tiempo que consideró que las críticas a ese convenio son "expresiones de impotencia" de quienes no pudieron concretarlo.



"Las críticas tan rápidas y ligeras de algunos sectores políticos demuestran impotencia. Esos mismos que están hablando son los que fueron incapaces en 12 años de haber logrado el acuerdo", sostuvo el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, en referencia a las críticas provenientes del kirchnerismo.



Sica y el canciller Jorge Faurie fueron los voceros de la reunión de gabinete nacional que el presidente Mauricio Macri encabezó la mañana de este lunes en la Casa Rosada, en la que el acuerdo y los contactos que estableció el mandatario en la Cumbre del G20, celebrada en Japón, se llevaron la mayor atención.



Para Sica las críticas de los candidatos kirchneristas "forman parte de su ignorancia respecto de lo que se está discutiendo, o son expresiones de su incapacidad de no haber podido lograr el acuerdo en años anteriores. O tal vez están en una posición política, la de estar en contra de todo lo que hagamos, y tenga beneficios para el empleo y la producción".



Además, el funcionario destacó la gestión de Macri para destrabar el acuerdo y consideró que "sin el liderazgo que tuvo el Presidente en estos 3 años y medio, no se hubiera podido" lograr el acuerdo con la Unión Europea.



Sobre el mismo punto, Faurie recordó que el acuerdo que sellaron el viernes en Bruselas (en el que ambos participaron como negociadores) "era un objetivo nacional buscado por más de 20 años" por la Argentina, y lo consideró "extremadamente relevante para la región".



Faurie remarcó que se trata del ingreso de productos argentinos a un nuevo mercado "de 500 millones de habitantes", y consideró que el país está frente a una "oportunidad para las economías regionales", y de integración con nuestros socios del Mercosur.



Sica, en tanto, anunció que probablemente el miércoles convocará al sector empresarial para explicarles detalles del acuerdo. "Estamos coordinando con Jorge (Faurie) para en esta semana, creo que el día miércoles, sostener una reunión con todo el sector empresarial, para plantearles los lineamientos generales del acuerdo que se consiguió". Y añadió que a partir de ahí la intención es "abrir una etapa de reuniones bilaterales y regionales para que cada uno conozca el detalle" de lo firmado.



El ministro insistió en que se trataba de "un acuerdo equilibrado en cuanto a las concesiones y demandas de la Unión Europea y del Mercosur", pero no negó la posibilidad de reformas.



"Este es un gobierno reformista, y este acuerdo forma parte de las reformas estructurales que son una mayor integración al mundo. Pasamos de ser una economía cerrada con poco comercio y ahora vamos a comerciar con el 30 por ciento del PBI mundial", comparó.



"Esto nos va a obligar a todos los actores a empezar a dialogar en un programa de reformas aceleradas en términos de adaptación, de cambios regulatorios que nos den competitividad para acceder mucho más rápido a esos mercados que se nos están abriendo", aseguró Sica.



Finalmente Faurie consideró que el momento vivido ayer por el presidente Mauricio Macri, en Zurich, adonde concurrió a recibir un premio de la FIFA, se trató de una "protesta" que "forma parte de la libertad de expresión".