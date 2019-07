Salía a robar con tobillera:Pasan a disponibilidad a agente que no emitió alerta

Policiales Acusado por homicidio tenía tobillera electrónica y salía a robar

El Ministerio de Gobierno, a través del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, dispuso la instrucción de un sumario administrativo y el pase a disponibilidad del agente encargado de monitorear el sistema de tobilleras electrónicas de control de prisión domiciliaria, en el caso del detenido Lucas Nahuel Paniagua.

Dicha medida se tomó en virtud de que este agente, estando de guardia, no observó el alerta "salida no permitida" del detenido con arresto domiciliario, Paniagua, emitido el viernes 28 de junio a las 20:37 y por consiguiente no se siguió el protocolo de actuación previsto para tales casos.Desde el Gobierno indicaron que el detenido "fue capturado aproximadamente las 21 de ese mismo día, por la División Robo y Hurtos de la Policía de Entre Ríos y trasladado a la Alcaidía de Tribunales a disposición de la Justicia".