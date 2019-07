Kisser pide que se congelen las cuotas del IAPV

En los fundamentos de la iniciativa legislativa, el senador recordó que existen "numerosas y públicas" quejas de parte de los adjudicatarios de estos planes de vivienda, por los incrementos mensuales que tienen que afrontar.



"Si bien es cierto que el reajuste o actualización de la cuota está sujeta a un coeficiente (CVS), que se vincula con el salario, también es cierto que el mismo se basa, esencialmente, con el nacional y no precisamente con el de la provincia de Entre Ríos. La provincia no tiene un sistema para determinar su propio coeficiente de variación salarial, y el incremento salarial de la Administración Pública Provincial, no siempre se condice con el Nacional", por esa razón, es que pide que se congele la cuota.



"Teniendo en cuenta esta circunstancia, es conveniente, así como se adoptó la medida de no incrementar la tarifa de la energía eléctrica hasta el 31 de diciembre del corriente año, de la misma manera, se proceda al congelamiento de las cuotas de las viviendas del IAPV, a partir del 1º de junio del 2019, y por lo menos, hasta el 31 de diciembre del corriente año", acotó el senador por el departamento Paraná.



Kisser, recordó que "los adjudicatarios de viviendas, especialmente de aquellos que fueron beneficiados desde 2016 en adelante, tienen una cuota de vivienda sustancialmente superior a otros que fueron beneficiarios con anterioridad, y a esa cuota, en muchos casos, como ocurre con las 800 Viviendas entregadas durante 2017/ 2018 en el Área Paraná, además de pagar la cuota de la vivienda al IAPV, tienen que pagar una cuota a una Mutual. Si bien esta última está en discusión, en cuanto a su legitimidad, pero mientras tanto la deben pagar".



"Todo ello amerita la necesidad de que el Poder Ejecutivo, a través de quien corresponda, contemple la posibilidad de que se congele la cuota que percibe el IAPV, en sus diversos planes de viviendas, y todo ello por lo menos hasta el 31 de diciembre del corriente año", reiteró Kisser en su proyecto, que ingresó en la última sesión de la Cámara de Senadores de Entre Ríos.